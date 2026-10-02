이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '김그리'

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35억 원 신혼집을 임장했던 그리가 경기도 구리에 자가 아파트를 보유하고 있다고 밝혔다.2일 '김그리' 채널에는 "결혼을 허락해 주세요 장모님"이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상은 개그우먼 조혜련이 그리 여자친구의 어머니 역할을 맡은 상황극이었다.조혜련이 "결혼하면 어디서 살 생각이야?"라고 묻자 그리는 "한 4, 5년 구워서 좀 대박이 터졌어요"라며 '붕어빵' 출연 시절을 떠올렸다. 이어 "경기도에 조그만 아파트를 하나 사 놨습니다"라고 밝혔다.위치는 구리, 규모는 "방 세 개 화장실 두 개 정도"였다. 조혜련이 거듭 확인하자 그리는 "샀다고 한 세 번 정도 말씀드린 거 같은데"라며 발끈해 웃음을 자아냈다.올드카 한 대도 소유하고 있다고 밝혔다. 수입이 들쭉날쭉하다는 그리는 "전에 조금 굴렀던 게 있어 가지고 집이랑 차 정도는 있다"고 말했다.하지만 조혜련의 반응은 예상 밖이었다. 그는 "솔직히 우리 동현 씨 아파트가 없어도 돼요"라며 "두 사람이 작은 데서부터 시작하면서 어려움을 극복하며 살아가는 그게 더 큰 재산이야"라고 말했다.최종 결론도 허락이 아니었다. 조혜련은 "내 결론은 보류야. 보류"라고 선언했고, 그리는 "내년에 한번 다시 찾아뵐까요?"라고 받아쳤다.한편 그리는 현재 여자친구와 공개 열애 중이다. 그는 지난 8월 같은 채널에서 매매가 35억 원의 단독주택을 둘러보며 "10명 중에 9명이 하지 말라고 그러니까"라고 결혼 고민을 털어놓기도 했다.그러면서 주변에서 이혼을 경험한 사례도 얘기했다. 제가 친하게 지내는 대표님(라이머)도 아픔을 겪었고, (홍)진경 누나도 아픔을 겪었고, 혈연관계인 아버(김구라)도 아픔을 겪고 다시 일어나셨다”며 “왜 내 주변만 아플까”라고 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr