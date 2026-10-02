'11년만 득녀' 한지혜, ♥검사 남편과 육아관 갈등…"몇 년은 죽일 듯이 싸웠다"

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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '오늘의 지혜'

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배우 한지혜가 검사 남편과의 육아관 갈등을 털어놨다.2일 '오늘의 지혜' 채널에는 "16년 만에 다시 찍는 웨딩사진. 이제는 셋이 함께. 한지혜 리마인드 웨딩"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 결혼 16주년을 맞은 한지혜는 남편, 딸 윤슬 양과 함께 웨딩 사진을 다시 찍었다. 그는 "16년 차가 됐다는 게 너무나 놀랍다. 얼마 안 된 것 같은데 시간이 이렇게 많이 흘렀다"며 세 식구의 의상을 직접 준비하느라 전날 밤 늦게까지 분주했던 촬영 준비 과정도 전했다.촬영 중 한지혜는 남편 자랑을 이어갔다. 그는 "신랑은 굉장히 안정형인 사람이다. 항상 한결같이 감정적으로나 인격적으로나 대화가 가능한 사람"이라며 "배우라는 직업이 좀 불안정한데, 이런 안정형인 남편을 만나서 지금까지 잘 살아올 수 있었던 것 같다"고 했다.이어 "공식적인 자리에서는 선비처럼 얌전하고 조용한 성격인데 저랑 있을 때는 또 웃기다"고 덧붙였다.아이가 생기기 전 두 사람은 연애하듯 살았다. 한지혜는 "결혼하고 되게 연애하듯이 편안하고 즐겁게 생활했다"고 돌아봤다.그런데 결혼 11년 만에 딸이 태어나면서 상황이 달라졌다. 한지혜는 "아이가 태어나고 나니까 굉장히 서로 조심하려고 해도 처음 몇 년은 정말 죽일 듯이 싸운 거 같다. 죽일 놈의 사랑 같은"이라고 털어놨다.그는 "아이에 대한 생각이 다르고, 아이한테 해 주고 싶은 거 혹은 아이를 대하는 법 같은 게 달랐다"며 "우리가 10년을 넘게 살았는데 몰랐던 지점이 많더라"고 했다.그 시간을 지나 남은 건 전우애였다. 한지혜는 "확실히 아이가 있느냐 없느냐에 따라 다른 것 같다"며 "어려웠지만 아이를 키우면서 전우애가 생기게 된 것 같다"고 말했다. 이어 "나중에 보면 이 모습마저 얼마나 예쁠까. 진짜 얼마나 그리울까"라며 촬영을 마쳤다.한편 한지혜는 2010년 6세 연상의 검사 남편과 결혼해 결혼 11년 만인 2021년 딸을 품에 안았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr