풍자가 근황을 공개했다. / 사진=풍자 SNS

풍자가 근황을 공개했다. / 사진=풍자 SNS

방송인 풍자가 근황을 공개한 가운데 눈에 띄게 살이 빠진 모습으로 놀라움을 자아냈다.풍자는 지난 1일 자신의 SNS에 파도 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 풍자는 나무 뒤에 선 채 다른 곳을 응시하며 사진을 찍고 있다. 눈길을 끈 것은 한층 갸름해진 얼굴선이다. 볼살과 턱선이 눈에 띄게 정리된 모습으로 이전보다 한층 갸름해진 인상을 보여줬다.다른 사진에서 풍자는 커다란 인형을 안고 있는 뒷모습과 바다 앞에서 찍은 옆모습 등 다양한 곳에서 찍은 모습을 공개했다. 이 사진에서도 한층 달라진 바디라인이 시선을 사로잡았다.풍자는 앞서 1년 5개월 동안 33kg을 감량했다고 밝힌 바 있다. 다이어트 초반 비만 치료제를 사용하던 중 부작용을 겪은 뒤, 운동과 식단 관리를 병행하며 꾸준히 체중을 감량한 것으로 알려졌다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr