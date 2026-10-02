사진 제공=DEUL

가수 로이킴이 데뷔 첫 KSPO DOME 입성과 동시에 이틀 공연을 모두 매진시킨 데 이어 1회 추가 공연을 확정했다.로이킴은 내달 20일 오후 8시 서울 KSPO DOME(구 올림픽 체조경기장)에서 ‘2026-27 로이킴 LIVE TOUR [R:O:Y] in SEOUL’ 추가 공연을 개최한다. 당초 내달 21일과 22일 이틀간 예정됐던 서울 공연이 티켓 오픈과 함께 전석 매진되자 뜨거운 성원에 보답하기 위해 금요일인 20일 공연을 새롭게 추가, 총 3일간 관객들과 만나게 됐다. 추가 공연은 오는 12일 오후 7시 팬클럽 선예매, 13일 오후 8시 일반 예매를 NOL에서 오픈한다.올해 처음 KSPO DOME 무대에 오르는 로이킴은 첫 입성부터 이틀 공연의 모든 좌석을 채우고 한 회차를 추가하게 됐다. KSPO DOME은 국내외 수많은 아티스트가 단독 공연을 꿈꾸는 상징적인 무대다. 로이킴 역시 오랜 시간 크고 작은 공연장에서 관객과 호흡하며 한 단계씩 공연 규모를 넓혀온 끝에 올해 처음 이곳에 입성했다.로이킴은 2022년부터 지난해까지 4년 연속 연말 콘서트를 전석 매진시키며 남다른 공연 경쟁력을 입증해왔다. 올해는 공연장 규모를 KSPO DOME까지 대폭 확장했음에도 21일과 22일 양일 공연을 모두 매진시키며 5년 연속 연말 콘서트 매진 기록을 이어갔다. 여기에 내달 20일 공연까지 추가되면서 로이킴의 첫 KSPO DOME 단독 콘서트는 사흘로 규모를 확대, 데뷔 후 처음 서는 대형 공연장에서 그동안 축적한 공연 노하우를 집약한 무대를 선보일 예정이다.공연에 앞서 로이킴은 신곡으로 먼저 팬들을 찾는다. 오는 6일 오후 6시 새 싱글 ‘크게 울어라’를 발매한다. 2024년 ‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’, 2025년 ‘달리 표현할 수 없어요’에 이어 3년 연속 10월에 선보이는 신곡이다. 최근 배우 추영우, 옥택연, 박형식, 이종석, 차태현, 정성일이 참여한 숏필름과 뮤직비디오 티저 등을 순차 공개한 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr