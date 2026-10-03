규현이 '지구마불 세계여행4'에 합류한다. / 사진=텐아시아DB

'지구마불 세계여행'이 시즌4로 돌아온다. / 사진제공=ENA, TEO

'지구마불 세계여행'이 시즌3에서 MC로 활약했던 주우재 대신 규현을 새롭게 투입해 네 번째 시즌을 시작한다.오는 17일 첫 방송되는 ENA '지구마불 세계여행4'는 빠니보틀, 곽튜브, 원지가 김태호 PD가 설계한 부루마불 게임을 통해 세계 각지를 여행하는 예능 프로그램이다. 주사위를 굴려 나온 목적지로 떠나는 방식으로 시즌을 이어왔다.새 시즌을 맞아 출연진에도 변화가 생겼다. 지난 시즌 노홍철과 함께 스튜디오 MC를 맡았던 주우재가 빠지고 규현이 새롭게 합류한다. 규현은 기존 MC 노홍철과 호흡을 맞추며 빠니보틀, 곽튜브, 원지의 여행을 지켜볼 예정이다.이번 시즌은 '지구마불 여행 필름 페스티벌'이라는 새로운 콘셉트로 진행된다. 세 사람의 여행을 액션, 코미디, 스릴러, 판타지 등 각기 다른 장르의 영화처럼 구성하고 시즌 마지막에는 최고의 결과물을 가린다.보드판에도 변화가 생겼다. 시즌4에는 '블록버스터관'과 'EYE MAX관' 등 영화관을 연상시키는 새로운 특수칸이 등장한다. '블록버스터관'에서는 큰 규모의 볼거리와 체험을, 'EYE MAX관'에서는 독특한 풍경과 여행 코스를 만나게 된다.시즌4의 최종 우승자에게는 '황금 구름희 상'이 주어진다. 빠니보틀, 곽튜브, 원지 가운데 누가 최고의 여행 결과물을 만들어낼지도 관전 포인트다.'지구마불 세계여행4'는 17일 오후 7시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr