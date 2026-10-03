5살 어린 자녀가 보는 앞에서 아내를 잔혹하게 살해한 남편의 충격적인 두 얼굴을 추적한다./사진제공=SBS

'그것이 알고 싶다'가 5살 어린 자녀가 보는 앞에서 아내를 잔혹하게 살해한 남편의 충격적인 두 얼굴을 추적한다.오는 3일 방송되는 SBS '그것이 알고 싶다'에서는 지난달 경기도 광주의 한 다세대주택에서 벌어진 일명 '광주 아내 살인사건'의 전말을 파헤친다.사건은 지난 9월 1일 이른 아침 발생했다. 5살 아이를 어린이집에 등원시키기 위해 집을 나서던 34세 여성 박은아(가명) 씨 앞에 헬멧을 쓴 불청객이 들이닥쳤다. 미리 다세대주택 계단에 숨어있던 남성은 아이가 보는 앞에서 은아 씨를 흉기로 무려 28차례나 찔러 무참히 살해했다. 범인은 범행 직후 타고 온 오토바이를 이용해 달아났으나, 4시간 만에 수원의 한 숙박업소에서 경찰에 검거됐다.체포된 범인의 정체는 놀랍게도 결혼 5년 차 남편이자 착실한 공무원으로 알려진 염 씨였다. 그는 경찰 조사에서 "이혼 소송에 따른 스트레스 때문이었다"고 진술했다. 염 씨의 지인들 역시 "평소 폭력적인 모습을 보인 적이 없다"며 아내의 갑작스러운 이혼 소송 제기에 배신감을 느껴 저지른 우발적 범행이 아니냐는 추측을 내놓기도 했다.하지만 의문점은 한둘이 아니다. 은아 씨와 별거 중이던 염 씨는 아내의 거주지 주소는 물론 공동현관 비밀번호까지 사전에 파악해 현장에 잠입해 있었다. 유가족들 역시 염 씨의 범행이 단순 우발적 돌발 행동이 아닌 철저히 계획된 범죄가 아닌지 의심하고 있다.이날 방송에서는 사건의 결정적 단서가 될 증거들이 최초 공개된다. 은아 씨의 남동생은 누나가 생전 "이혼 소송의 증거가 담겨 있다"며 보여주었던 USB를 기억해 냈다. 수소문 끝에 찾아낸 해당 USB에는 사건 발생 석 달 전 경찰이 출동할 정도로 위태로웠던 홈캠 영상 등 무려 4000여 개의 영상이 저장되어 있었다.여기에 어렵게 잠금을 푼 은아 씨의 휴대전화에서도 600여 개의 음성 파일이 쏟아져 나왔다. 유가족은 물론 제작진마저 공포로 몰아넣은 영상과 녹취록 속 염 씨의 실체는 무엇이었을까.착실한 공무원이라는 가면 뒤에 숨겨진 남편의 충격적인 이면과 참극의 진실은 오는 이날 오후 11시 10분 방송되는 '그것이 알고 싶다'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr