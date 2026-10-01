이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'

방송인 안선영이 지인의 8천만 원을 빌려주게 됐던 사연을 털어놨다.1일 '안선영의 이중생활' 채널에는 "나이들수록 혼자가 행복한 이유ㅣ인맥 관리가 부질 없습니다"라는 제목의 영상이 올라왔다.시작은 레스토랑 투자였다. 안선영은 "레스토랑 비즈니스 1도 모르면서 근사해 보였다. 뭣도 모르고 레스토랑 하는 지인한테 꽤 큰돈을 투자를 했다"며 "길을 안내해 주는 멋진 인생의 선배의 모습, 이런 걸 보여주고 싶었던 것 같다"고 돌아봤다.문제는 그다음이었다. 사업이 기울기 시작하자 지인은 해외 식자재 수입 자금이 모자란다며 8천만 원을 요청했다고.안선영은 "쎄한 게 있었는데 쩨쩨한 사람 되는 게 죽기보다 너무 싫었다"고 했다. 결국 돈을 건넨 그는 "그렇게 빌려주고 나니까 돈도 잃고 사람도 잃었다"고 말했다.안선영은 그 시절의 자신을 냉정하게 짚었다. 그는 "멋진 언니, 근사한 선배, 아쌀한 동료 이런 평가를 받는 데 집착을 많이 했다"며 "40대 때 스스로에 대한 만족이 부족했나 보다. 내 생각대로 인생이 흘러가지 않으니까"라고 했다.지금이라면 다르게 하겠다고 했다. 안선영은 "잠깐 멋져 보이는 의리 있는 친구를 안 하고 하나하나 따져 묻고, 아니다 싶으면 정확하게 거절할 것"이라며 "그 손해 보는 비용을 공부하는 데 썼으면 뭐라도 남았을 것 같다"고 했다.마흔의 자신에게 건네고 싶은 조언도 전했다. 그는 "인간관계 주변 사람 네트워크 중요한 것도 있는데 진짜 중요한 건 내 체력 기르기다"라며 "마흔의 안선영을 지금 불러서 조언을 해줄 수 있다면 인간관계 목매지 말라고 얘기해 주고 싶다"고 했다.이어 "다시 40대로 돌아간다면 내실 쌓기에 내 시간을 많이 쓸 거다"라며 "인생은 긴 마라톤이니까 평생 가져갈 좋은 습관, 수면 루틴을 만들고 그날 고민은 바로 털 것"이라고 덧붙였다.한편 안선영은 홈쇼핑 누적 매출 1조 원을 달성한 CEO로, 방송과 사업을 병행하며 활발한 활동을 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr