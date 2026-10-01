넷플릭스

현빈과 결혼한 배우 손예진이 인간미를 풍겼다.지난달 29일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 손예진과 인터뷰를 진행했다. 손예진은 대한민국을 대표하는 청순의 아이콘인 만큼 산뜻한 블루 스트라이프 셔츠에 깔끔한 중단발로 멋을 내고 등장했다.'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 '조씨부인'(손예진 분)과 조선 최고의 연애꾼 '조원'(지창욱 분)이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'(나나 분)의 이야기를 그린다. 손예진은 극 중 금기의 시대에 맞서 유혹의 내기를 제안하는 '조씨부인' 역을 맡았다. 조씨부인은 누구보다 뛰어난 재능과 매력을 지녔지만, 여인으로서는 아무것도 할 수 없는 시대의 현실에 막혀 '조윤'이라는 이름마저 내려놓은 채 사대부 여인으로 살아가는 인물이다.이날 손예진은 '세상을 다 가지지 않았냐'라는 취재진의 말에 "다 가진게 아니다. 인간은 다 똑같다"고 운을 뗐다.그러면서 "다 가진 것처럼보일 뿐이다. SNS에 행복한 찰나만 올리는 거다. 나도 저 사람은 애기가 3명인데 왜 이렇게 행복해 보이고 안 피곤해 보이지 라는 생각을 한다. 삶을 즐겁게 사는 사람이 제일부럽다. 난 완벽주의라 부족한 게 먼저 떠오르더라. 에너지를 다 쓸 때까지 써야 뻗는 스타일이다"라고 설명했다.이어 "조금 느긋하게 살면서 내게 주어진 거에 행복하게 살고 싶다. '인간극장' 보면서 힐링한다. 힘들 때 '인간극장'을 본다. 일상을 열심히 살아가는 우리의 모습들이 나오지 않나"라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr