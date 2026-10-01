뮤지컬 배우 임별(36)이 이달 결혼한다./사진=임별 SNS

뮤지컬 배우 임별(36)이 이달 결혼한다./사진=임별 SNS

뮤지컬 배우 임별(36)이 이달 결혼한다.임별은 지난달 30일 자신의 소셜미디어를 통해 "어떤 말로 이 소식을 전하면 좋을지 한참을 고민하다 조심스레 펜을 들었다"며 결혼 소식을 알렸다.그는 "다가오는 10월에 평생을 함께하고 싶은 사람과 새로운 출발을 하게 됐다"고 밝혔다. 이어 예비 배우자에 대해 "내가 흔들릴 때마다 단단하게 잡아주고, 언제나 나를 가장 나답고 편안하게 웃게 해주는 참 고마운 사람"이라고 설명했다.임별은 "마주 앉아 시시콜콜한 일상을 나누는 것만으로도 큰 위안을 주는 이 사람과 함께라면, 앞으로의 삶이 참 따뜻하고 즐거울 것 같다는 확신이 들었다"고 애정을 내비쳤다. 그는 2015년 처음 무대에 오른 순간을 떠올리며 지금까지 받은 응원과 사랑 덕분에 무대에서 행복을 느낄 수 있었다고 이야기했다.그러면서 "우리 두 사람의 시작을 따뜻한 마음으로 축복해 주신다면 더없는 기쁨이 될 것 같다"며 "무대 위에서는 변함없이 진심을 다하고, 평범한 일상에서는 서로 아끼며 예쁘게 잘 살겠다"고 약속했다.임별은 2015년 뮤지컬 '머더 발라드'로 데뷔했다. 이후 '팬레터', '마리 퀴리', '몬테크리스토', '박열', '아가사', '이프덴', '나르치스와 골드문트' 등 다수의 작품에 출연하며 뮤지컬 배우로 활동해왔다.안녕하세요, 임별입니다.무더운 여름이 지나가고 어느덧 선선한 가을바람이 기분 좋게 느껴지는 계절이네요.어떤 말로 이 소식을 전하면 좋을지 한참을 고민하다 조심스레 펜을 들었습니다.2015년 처음 무대에 오르던 날부터 지금까지,여러분이 보내주신 따뜻한 응원과 사랑 덕분에 늘 감사한 마음으로 무대 위에서 벅찬 행복을 느끼고 있습니다.그렇게 감사한 사랑을 받으며 지내온 제가 다가오는 10월에 평생을 함께하고 싶은 사람과 새로운 출발을 하게 되었습니다.저와 함께 해주는 사람은,제가 흔들릴 때마다 단단하게 잡아주고,언제나 저를 가장 나답고 편안하게 웃게 해주는 참 고마운 사람입니다.마주 앉아 시시콜콜한 일상을 나누는 것만으로도 큰 위안을 주는 이 사람과 함께라면, 앞으로의 삶이 참 따뜻하고 즐거울 것 같다는 확신이 들었습니다.저희 두 사람의 시작을 따뜻한 마음으로 축복해 주신다면 더없는 기쁨이 될 것 같습니다.그동안 보내주신 따뜻한 마음 절대 잊지 않고, 무대 위에서는 변함없이 진심을 다하고, 평범한 일상에서는 서로 아끼며 예쁘게 잘 살겠습니다.일교차가 큰 날씨에 감기 조심하시고,여러분의 매일에도 기분 좋은 가을바람이 불기를 바랍니다.늘 감사드립니다.2026년 9월 30일임별 올림이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr