이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

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'이혼숙려캠프' '자극 부부' 남편이 아내의 옷이 찢어질 때까지 폭행한 사실이 드러나 서장훈이 분노했다.1일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 25기 '자극 부부'의 가사조사 현장이 공개됐다.아내는 이날 폭행으로 찢어진 티셔츠와 피멍이 남은 사진을 증거로 내놨다. 아내는 "옷 찢어지면서 침대에 누워있는데 엄청 때렸지 않나. 그래서 나 바닥에 쓰러져서 몇십 분 누워있었다"고 당시를 설명했다.그런데 남편의 태도는 달랐다. 남편은 "내가 엄청 때렸냐"며 비아냥거렸고, "갈비뼈를 때린 게 아니라 배를 때린 거다"라며 폭행 사실을 두고도 뻔뻔한 반응을 보였다.이를 지켜보던 서장훈은 아내에게 "이해가 안 간다. 그 뒤로도 왜 또 살았냐. 아이 아빠라서?"라고 물었다. 아내가 고개를 끄덕이자 서장훈은 "그 핑계 좀 안 댔으면 좋겠다. 너무 안타까워서 그렇다"고 말했다.다른 출연진들도 아내가 주장하는 남편의 폭행 사건을 듣고 놀라움을 감추지 못했다. 특히 그 중 한 아내는 "세상 말세구나"라며 "제가 지켜주고 싶을 정도다"라며 안타까움을 내비쳤다.이어 "엄마에게 저렇게 폭력적인 아빠가 아이한테 꼭 필요하냐. 아이가 저 모습을 지켜보면서 자라면 어떻게 되겠냐"며 "저런 아빠가 있는 것보다 없는 게 아이를 위해 훨씬 정신 건강에 좋다"고 강조했다.서장훈의 말에 아내는 인터뷰에서 "너무 와닿았다. 아이한테 너무 잘못하고 있구나"라며 자신의 상황을 되돌아봤다.또 서장훈은 남편이 상을 뒤집어엎자 "카메라가 있는 데서 저정도면, 저 국은 뜨거운 거 아니냐. 버너로 끓이고 있는 거 아니냐"라고 물었고, 이동건 또한 "굉장히 위험한 행동이고, 폭력이다. 폭력 얘기로 시작됐는데 또 다른 폭력으로 이어졌다"라고 지적했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr