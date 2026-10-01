사진 = 차정원 인스타그램

사진 = 차정원 인스타그램

사진 = 차정원 인스타그램

사진 = 차정원 인스타그램

배우 차정원이 선명한 그린 컬러 운동화를 포인트로 활용한 데님 스타일링을 공개했다.차정원은 최근 자신의 인스타그램에 "이 사진을 드디어 올리다니!!! 얼른 업로드하고 싶었어♥나으 ㅣ 말차맛 운동화💚"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 차정원은 카페 앞 높은 의자에 앉아 한쪽 다리를 반대쪽 무릎 위로 올린 채 아래를 바라보고 있다. 짙은 네이비 컬러의 넉넉한 재킷 안에는 그레이와 네이비가 배색된 상의를 받쳐 입었고 짧은 데님 하의로 긴 다리 라인을 그대로 드러냈다.여기에 도톰한 그레이 양말과 연한 그린 컬러 운동화를 매치해 차정원이 직접 표현한 '말차맛 운동화'를 스타일링의 선명한 포인트로 살렸다. 창가 옆에는 아이보리 컬러의 가방을 놓아 짙은 데님과 그린 컬러 사이에 밝은 색감을 더했다.이어진 사진에서 차정원은 같은 옷차림으로 전신을 드러낸 채 카메라를 향해 옅게 미소 짓고 있다. 긴 흑발은 한쪽 어깨 아래로 자연스럽게 흘러내렸으며 한 손을 재킷 주머니에 넣고 다른 손으로 아이보리 가방을 든 간결한 포즈를 취했다. 허벅지 위까지 짧게 떨어지는 데님 하의 아래로 그레이 양말과 그린 운동화가 그대로 이어지면서 캐주얼한 스타일이 한눈에 드러난다.또 다른 사진에서 차정원은 카페의 유리창을 배경으로 한쪽 무릎을 굽힌 채 카메라 가까이 다가섰다. 넉넉한 재킷의 양쪽 주머니에 손을 넣어 힘을 뺀 자세를 취했고 목에는 길게 내려오는 펜던트를 더했다. 짙은 네이비와 그레이를 중심으로 맞춘 옷차림 사이에서 연두빛에 가까운 운동화가 확실한 색상 포인트를 만들었다.마지막 사진에서 차정원은 커다란 흰색 꽃다발을 품에 안고 한쪽을 바라보고 있다. 앞선 사진과 같은 배색 상의를 입었지만 긴 머리를 뒤로 묶어 한층 또렷하게 얼굴을 드러냈으며, 목에는 여러 개의 가느다란 목걸이를 겹쳐 착용했다. 양손으로 풍성한 꽃다발을 받쳐 든 모습에서는 손가락의 여러 반지도 자연스럽게 눈에 들어온다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 이뿌다아아아", "그린 컬러 넘예", "존예요", "언니의 흑발이 전 너무 좋아여" 등의 댓글을 달았다.평소 패션과 취향을 적극적으로 보여온 차정원의 최근 행보와도 맞닿는다. 차정원은 지난 9월 공개된 '로피시엘 YK 에디션' 2026년 가을·겨울호 인터뷰에서 패션을 자신을 표현하는 언어라고 설명하고 새로운 시도를 하더라도 자신에게 편안하고 과하지 않으면서 오래 입을 수 있는 스타일로 돌아오게 된다고 밝혔다.최근에는 마리떼 프랑소와 저버의 언더웨어 라인 '마리떼 언더웨어' 첫 앰버서더로 발탁돼 2026 FW 캠페인도 공개했다.한편 1989년생으로 37세인 차정원은 배우 하정우와 열애를 인정하며 화제를 모았다. 두 사람은 11살 나이차가 나는 것으로 알려졌다. 하지만 차정원과 하정우는 결혼설에 대해서는 사실무근이라며 선을 긋기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr