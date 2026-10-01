사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 방송 이후 달라진 일상 속에서 차분한 겨울 스타일링을 공개했다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 광고 문구를 담은 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 긴 브라운 헤어를 자연스러운 웨이브로 내려뜨린 채 카메라를 바라보고 있다. 짙은 그레이 톱과 같은 계열의 긴 스카프를 매치하고 그 위에 블랙 롱코트를 걸쳐 차분한 색감으로 스타일링을 완성했다. 양손을 코트 주머니에 넣고 편안하게 선 모습과 은은한 미소가 어우러졌으며 길게 늘어진 스카프가 전체 실루엣에 자연스럽게 포인트를 더했다.이어진 사진에서 31기 순자는 밝은 아이보리 재킷에 같은 색감의 스카프를 목에 여러 번 둘러 한층 포근한 차림을 선보였다. 한 손으로 귀 옆의 머리카락을 정리하며 옆을 바라봤고 작은 진주 장식 귀걸이와 단정하게 정돈된 헤어가 얼굴선을 깔끔하게 드러냈다. 아래로는 짙은 색상의 롱스커트를 매치하고 한 손에 블랙 백을 들어 밝은 상의와 대비를 이뤘다.또 다른 사진에서 31기 순자는 연한 베이지 컬러의 하프코트를 입고 정면을 향해 미소 지었다. 넉넉하게 떨어지는 소매와 큼직한 포켓이 돋보이는 코트 사이로 밝은 이너가 살짝 드러났으며, 한 손을 배 앞에 가볍게 올린 자연스러운 포즈로 카메라를 바라봤다. 길게 떨어지는 짙은 색상의 하의까지 더해져 앞선 사진과 비슷한 차분한 색조를 이어갔다.마지막 사진에서 31기 순자는 브라운 계열의 상의와 카디건을 겹쳐 입고 짙은 롱스커트를 매치했다. 길게 풀어내린 머리를 한쪽 어깨 앞으로 넘긴 채 정면이 아닌 옆을 바라봤으며 손목의 시계와 팔찌, 귀에 착용한 작은 장식이 절제된 스타일에 포인트를 더했다.이를 본 팬들은 "허거덩 오늘은 표정이 좋으시댜", "훨씬 훨신 이뻐유", "너무 예뻐", "너무 예뻐버려", "사랑스럽다요", "역시 웃는게 자연스럽고 이뻐요" 등의 댓글을 달았다.최근 31기 순자는 '나는솔로' 출연 이후 크게 달라진 직장 생활에 대해서도 직접 밝혔다. 유튜브 채널 '딘라알' 영상에서 출판사 북디자이너로 근무 중인 순자는 방송 이후 회사 밖의 여러 일을 병행하게 됐다고 전했다. 회사의 허락을 받아 겸업을 이어가고 있으며 기존 팀장직에서 내려온 데 이어 연봉을 절반 가까이 자진 삭감하고 퇴근 시간을 2시간 앞당기는 단축 근무를 선택했다고 밝혔다.앞서 순자는 현재 17만 명 이상의 SNS 팔로워를 보유하며 많은 인기를 끌고 있다. 이는 '나는솔로' 역대 출연자 중 최고로 알려졌다.한편 1991년생인 순자는 1990년생인 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr