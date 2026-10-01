사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영이 디올 패션쇼를 마친 뒤 파리의 밤을 배경으로 한 새로운 모습을 공개했다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 "Show’s over. In my party girl era.🖤🥂"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 불을 밝힌 에펠탑이 정면으로 보이는 창가에 앉아 카메라를 향해 한쪽 눈을 감고 미소 짓고 있다. 브라운 헤어는 낮게 묶어 정돈하고 얼굴 양옆으로 잔머리를 자연스럽게 내려뜨렸으며 반짝이는 장식이 촘촘하게 더해진 블랙 미니드레스를 입었다. 몸의 선을 따라 슬림하게 떨어지다가 밑단에서 살짝 퍼지는 실루엣과 소매 끝의 긴 프린지 장식이 어우러졌고 가슴 부분에는 작은 리본 모양 장식으로 포인트를 줬다.이어진 사진에서 장원영은 창틀에 양손을 짚고 몸을 옆으로 돌린 채 고개만 카메라 쪽으로 향했다. 허리선을 따라 밀착되는 블랙 드레스와 반짝이는 표면이 플래시를 받아 더욱 선명하게 드러났으며 한쪽 어깨를 뒤로 빼고 시선을 카메라에 둔 포즈로 앞선 사진과 다른 각도의 스타일링을 보여줬다.또 다른 사진에서 장원영은 카메라를 등진 채 양손으로 창틀을 짚고 고개를 뒤로 젖혀 옆선을 드러냈다. 낮게 묶은 헤어와 목선을 따라 떨어진 가느다란 머리카락이 자연스럽게 이어졌으며 몸을 따라 내려오는 드레스의 실루엣과 밑단의 프린지 디테일도 뒷모습에서 한층 또렷하게 보였다.마지막 사진에서 장원영은 한쪽 팔을 길게 뻗고 다른 손의 검지를 입술에 가져간 채 윙크하며 카메라를 바라봤다. 팔에는 반짝이는 소재와 프린지 장식이 더해진 하이힐 한 켤레를 걸어 들었으며환하게 빛나는 에펠탑을 뒤에 둔 채 드레스와 구두까지 반짝이는 소재로 맞춘 모습이 눈이 부시다.장원영은 프랑스 파리에서 열린 디올 2027 봄-여름 컬렉션 쇼에 참석했으며 이번 게시물은 쇼를 마친 뒤 공개한 파리 일정의 연장선이다. 장원영이 속한 아이브는 오는 10월 26일 새 EP 'Looks Can Kill'을 발매하고 컴백할 예정이다.한편 2004년생으로 22세인 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수하기도 했다. 장원영은 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr