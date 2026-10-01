'나는 솔로' 33기 영수가 종영 라이브 방송에는 불참한 가운데, 헤어스타일을 새롭게 정돈한 모습이 공개돼 눈길을 끌었다./사진=SNS 갈무리

'나는 솔로' 33기 영수가 종영 라이브 방송에는 불참한 가운데, 헤어스타일을 새롭게 정돈한 모습이 공개돼 눈길을 끌었다./사진=SNS 갈무리

'나는 솔로' 33기 영수가 종영 라이브 방송에는 불참한 가운데, 헤어스타일을 새롭게 정돈한 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.1일 한 미용실 업체 소셜미디어에는 33기 영수가 헤어스타일링을 받으며 '나는 솔로' 출연 소감을 전하는 영상이 게재됐다.업체 측은 "나는 솔로 33기 영수님과 함께했다"며 "치킨 해명도 해주셨다. 영수님도 드시기 싫으셨다고 한다"고 밝혔다. 이어 "오늘 아쉽게도 라방에 참석하지 못하셨지만, 덕분에 방송 너무 재밌게 봤다. 응원하겠다"고 덧붙였다. 앞서 영수는 데이트를 앞둔 상황에서 타 출연자에게 치킨을 사 와달라고 구체적으로 요구하는 모습 등으로 이른바 '식탐 논란'에 휩싸였다.영수는 촬영 소감을 묻자 "좋은 분들을 많이 만나서 좋았다"고 답했다. 그러면서 "좀 더 좋은 추억을 쌓았으면 하는 아쉬움도 크고, 다시 촬영하면 좀 더 잘할 수 있을 것 같다는 생각이 든다"고 털어놨다. 재출연 가능성에는 신중한 모습을 보였다. 또다시 출연 기회가 생긴다면 나가겠느냐는 질문에 영수는 "그 부분은 뭐라 말씀드릴 수가 없다"고 답했다.헤어 변신에도 나섰다. 짧고 깔끔한 스타일로 머리를 정돈한 영수는 달라진 모습을 확인한 뒤 만족감을 나타냈다. 영상 말미에는 헤어 디자이너의 "악플 금지"라는 말에 영수 역시 "악플 금지입니다"라고 웃으며 화답했다.해당 업체의 소셜미디어에는 영수뿐 아니라 33기 상철, 영철, 영식, 영숙 등이 헤어 및 메이크업을 받는 모습도 공개됐다. 그러나 영수는 최종적으로 라이브 방송에 참석하지 않았다. 헤어스타일링까지 받은 모습이 공개되면서 온라인에서는 불참 배경을 궁금해하는 반응이 이어졌다. 다만 영수나 제작진 측이 구체적인 불참 사유를 밝히지는 않았다.지난달 30일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 33기 최종회에서 영수는 현숙을 선택했다. 현숙은 최종 선택을 하지 않아 두 사람은 커플로 이어지지 않았다. 33기는 영호·순자, 영철·정숙까지 총 두 쌍의 최종 커플을 탄생시키며 막을 내렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr