사진제공=비웨이브 엔터테인먼트

그룹 원어스(ONEUS)가 음악방송 무대를 시작으로 컴백 활동에 나선다.원어스는 1일 오후 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 열두 번째 미니앨범 'FIRST LIGHT : 井(퍼스트 라이트 : 정)'의 타이틀곡 '눈을 돌리지마' 무대를 처음 선보인다.'눈을 돌리지마'는 팝 사운드에 강한 드롭을 더한 곡이다. 함께라면 무엇이든 해낼 수 있다는 믿음과 새로운 출발을 향한 약속을 가사에 담았다.무대에서는 멤버들의 보컬 조합과 함께 밝고 청량한 분위기를 앞세운다. '井'을 활용한 대형과 포인트 안무를 통해 곡의 메시지를 표현하고, 힘 있는 동작을 더한 퍼포먼스도 선보일 예정이다.원어스는 이날 '엠카운트다운'을 시작으로 각종 음악방송에 출연하며 신곡 활동을 이어간다. 그동안 다양한 콘셉트와 라이브, 퍼포먼스를 선보여온 만큼 이번 신곡에서는 이전과 다른 음악 색깔을 보여줄 예정이다.한편 미니 12집 'FIRST LIGHT : 井'은 원어스가 완전체로 선보이는 새 앨범이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr