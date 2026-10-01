그룹 더보이즈 에릭의 팬미팅 포스터. / 사진제공=그리드엔터테인먼트

그룹 더보이즈(THE BOYZ) 에릭이 국내에서 첫 솔로 팬미팅을 연다.에릭은 오는 11월 14일 서울 광운대학교 동해문화예술관 대극장에서 '꽃보다 손영재'를 개최한다. 팬미팅은 오후 2시와 7시 두 차례 진행된다.'꽃보다 손영재'라는 제목은 에릭의 본명 손영재와 그가 평소 좋아한다고 밝혀온 드라마 '꽃보다 남자'를 결합해 만들었다. 이날 팬미팅에서는 팬들이 요청한 곡을 포함한 여러 무대와 토크, 이벤트 등을 선보일 예정이다.이번 공연은 에릭이 국내에서 여는 첫 단독 팬미팅이다. 앞서 그는 상하이, 베이징, 칭다오 등 중국 3개 도시에서 솔로 팬미팅 '이터니티'를 열고 각 지역에서 서로 다른 무대를 선보였다.에릭은 서울 팬미팅에 앞서 오는 2일(현지시간) 프랑스 파리에서 열리는 요지 야마모토 2027 봄·여름 여성복 쇼에도 참석한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr