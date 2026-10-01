사진 = 33기 광수 인스타그램

'나는솔로' 33기 모태솔로 광수가 방송 종영 직후 근황을 전했다.33기 광수는 최근 자신의 인스타그램에 "추석"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 광수는 도심의 넓은 거리 한가운데에서 카메라를 바라보며 옅게 미소 짓고 있다.짧은 검은색 헤어에 푸른빛이 도는 케이블 니트를 입었으며 목 부분에는 촬영용 마이크를 착용했다. 별도의 액세서리나 화려한 스타일링 없이 단정한 모습으로 화면에 담았다. 이는 국토부 추석인사 영상 캡처로 보인다.광수는 지난 9월 23일 공개된 추석 특별교통대책 영상에 직접 등장해 명절 교통 정보를 안내했다. '나는솔로'에서 국토교통부 소속 5급 사무관으로 근무하고 있다고 밝혔던 광수가 본업과 방송 화제성을 연결한 콘텐츠에 모습을 드러낸 셈이다.반응도 컸다. 해당 영상은 공개 나흘 만에 조회수 200만 회를 넘기며 국토교통부 유튜브 콘텐츠 가운데 이례적인 관심을 받았다. 광수는 영상에서 추석 연휴 교통 대책을 직접 설명하고 안전한 이동을 당부했으며, '나는 SOLO' 출연 이후 정부 정책 홍보 콘텐츠까지 활동 영역을 넓혔다.이를 본 팬들은 "키링남보는 재미에 나솔 열심히 봤어요", "늘 응원합니다", "광수님 덕분에 힐링하며 봤어요", "화이팅", "추석인사 유튜브보고 반가웠어요", "대한민국 대표 키링남" 등의 댓글을 달았다.33기 광수는 '나는 SOLO' 33기 출연을 마친 뒤 국토교통부 사무관으로 본업을 이어가며 추석 특별교통대책 홍보 영상 등을 통해 대중과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr