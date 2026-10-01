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하성운, 코르티스, BTS, 스트레이키즈, 빅뱅, 데이식스, 투모로우바이투게더, 아스트로, 알파드라이브원, 세븐틴이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 9월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.9월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 9월 투표는 지난달 11일부터 24일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'은 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 가수 하성운이 K팝 보이 브랜드 부문 1위에 올랐다. 그룹 워너원 출신으로 솔로 활동을 이어가고 있는 하성운은 지난달 공개된 'WANNA ONE GO in LA'를 통해 워너원 멤버들과 다시 뭉친 모습을 선보였다. 해당 콘텐츠에는 'KCON LA 2026' 무대 비하인드와 멤버들이 함께 LA를 여행하는 모습 등이 담겼다.2위에는 그룹 코르티스가 이름을 올렸다. 코르티스의 미니 2집 'GREENGREEN'의 타이틀곡 'REDRED'는 지난달 스포티파이 '데일리 톱 송 한국'에서 통산 120번째 1위에 오르며 역대 K팝 그룹 단일곡 최다 1위 기록을 경신했다. 같은 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에도 17주 연속 이름을 올리며 장기 흥행을 이어갔다.3위는 그룹 BTS다. BTS는 지난달 월드투어 'ARIRANG'의 북미 투어를 마무리하며 31회 공연 전석 매진, 약 192만 명의 관객을 동원했다. 이어 오는 2일 콜롬비아 보고타를 시작으로 페루, 칠레, 아르헨티나, 브라질 등 남미 5개 도시에서 14회 공연을 펼칠 예정이다.이어 스트레이키즈, 빅뱅, 데이식스, 투모로우바이투게더, 아스트로, 알파드라이브원, 세븐틴 순이었다.하성운, 코르티스, BTS, 스트레이키즈, 빅뱅, 데이식스, 투모로우바이투게더, 아스트로, 알파드라이브원, 세븐틴의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr