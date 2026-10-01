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블랙핑크, 베이비몬스터, 아이브, 아이유, 니쥬, 레드벨벳, 하츠투하츠, 이세계아이돌, 키키, 엔믹스가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 9월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드' 주인공으로 선정됐다.9월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 9월 투표는 지난달 11일부터 24일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 그룹 블랙핑크가 K팝 걸 브랜드 부문 1위에 올랐다. 최근에는 멤버들의 솔로 활동이 두드러지고 있다. 로제는 지난달 18일 새 싱글 'New Trick'을 발표했으며, 리사와 지수 역시 같은 달 4일 각각 신곡 'SaWaDiKa'와 'Click'을 공개했다. 특히 리사는 지난달 27일(현지시간) '2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(MTV VMA)에서 'Dream feat. Kentaro Sakaguchi'로 베스트 팝을 수상했다.2위는 그룹 베이비몬스터가 차지했다. 베이비몬스터는 지난달 22일과 23일 일본 교세라 돔 오사카에서 월드투어 공연을 열고 양일간 9만 관객을 동원했다. 데뷔 후 첫 교세라 돔 공연을 전석 매진시킨 데 이어 이번 일본 투어에서 6개 도시, 11회 공연으로 총 20만 관객과 만났다.3위는 그룹 아이브다. 아이브는 오는 19일 선공개곡을 발표한 뒤 26일 새 EP 'Looks Can Kill'을 발매하고 약 8개월 만에 컴백한다. 이에 앞서 최근 두 번째 월드투어 'SHOW WHAT I AM'을 마무리하며 아시아와 오세아니아, 북미 등에서 글로벌 팬들과 만났다.이어 아이유, 니쥬, 레드벨벳, 하츠투하츠, 이세계아이돌, 키키, 엔믹스 순이었다.블랙핑크, 베이비몬스터, 아이브, 아이유, 니쥬, 레드벨벳, 하츠투하츠, 이세계아이돌, 키키, 엔믹스의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr