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리센느, 에이티즈, 아일릿, 김용빈, 우즈, 에스파, 최예나, 성리, 태연, 아이오아이가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 8월 '아티스트탑텐 K-팝 장르 브랜드' 주인공으로 선정됐다.9월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 9월 투표는 지난달 11일부터 24일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 그룹 리센느가 K팝 장르 브랜드 부문 1위를 차지했다. 최근 리센느는 2024년 발매한 'LOVE ATTACK'이 음원 차트에서 역주행하며 주목받은 데 이어 지난 7월 카라의 원곡을 리메이크한 싱글 'Pretty Girl'을 선보이며 상승세를 이어갔다. 오는 11월 3일에는 새 미니앨범 'Pulse'를 발매하고 약 4개월 만에 컴백할 예정이다.2위에는 그룹 에이티즈가 이름을 올렸다. 에이티즈는 지난 7월 29일 일본 다섯 번째 싱글 'BAD (Japanese Ver.)'를 발매했으며, 발매 첫 주 오리콘 주간 싱글 랭킹 2위에 올랐다. 지난달 20일에는 서울 난지한강공원에서 열린 '2026 ATA 페스티벌' 무대에 오르는 등 국내외를 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.3위는 그룹 아일릿이다. 아일릿은 오는 26일 다섯 번째 미니앨범 'BREAK EVEN'을 발매하고 약 6개월 만에 컴백한다. 이에 앞서 지난달 21일 일본 네 번째 디지털 싱글 'Swingin' Magic'을 공개하는 등 한국과 일본을 오가며 활동을 이어가고 있다.이어 김용빈, 우즈, 에스파, 최예나, 성리, 태연, 아이오아이 순이었다.리센느, 에이티즈, 아일릿, 김용빈, 우즈, 에스파, 최예나, 성리, 태연, 아이오아이의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr