1일 오후 서울시 영등포구 여의도 콘래드호텔 서울에서 영화 '디거(연출 알레한드로 G. 이냐리투)'의 내한 기자간담회가 열린 가운데 현장에는 배우 톰 크루즈가 참석했다. / 사진=이승현 기자

1일 오후 서울시 영등포구 여의도 콘래드호텔 서울에서 영화 '디거(연출 알레한드로 G. 이냐리투)'의 내한 기자간담회가 열린 가운데 현장에는 배우 톰 크루즈가 참석했다. / 사진=이승현 기자

영화 '디거' 스틸컷 / 사진제공=㈜워너브러더스 코리아

1일 오후 서울시 영등포구 여의도 콘래드호텔 서울에서 영화 '디거(연출 알레한드로 G. 이냐리투)'의 내한 기자간담회가 열린 가운데 현장에는 배우 톰 크루즈가 참석했다. / 사진=이승현 기자

톰 크루즈가 또 한국을 찾았다. 벌써 13번째다. 지난해 '미션 임파서블: 파이널 레코닝'에 이어 약 1년 5개월 만에 다시 한국 땅을 밟은 톰 크루즈는 이번에는 익숙한 액션 히어로가 아닌 백발에 불룩한 배를 가진 괴짜 재벌로 변신한 '디거'로 돌아왔다.1일 오후 서울 여의도동 콘래드 서울에서 영화 '디거'(감독 알레한드로 G. 이냐리투) 내한 기자간담회가 열렸다. 이날 행사에는 주연 배우이자 제작자로 참여한 톰 크루즈가 참석했다. 이번 방한은 톰 크루즈의 통산 13번째 내한으로, 할리우드 배우 최다 내한 기록이다.당초 연출을 맡은 알레한드로 G. 이냐리투 감독도 함께 한국을 찾을 예정이었지만, 내한을 하루 앞두고 부득이한 사정으로 참석이 불발됐다. 톰 크루즈는 "감독님이 개인적인 사정으로 함께하지 못해 유감을 표했다. 감사하면서도 미안한 마음을 전했다"고 대신 아쉬움을 전했다. 이냐리투 감독 역시 앞서 한국 팬들에게 편지를 보내 예기치 못한 사정으로 방문하지 못하게 됐다며 양해를 구했다.'디거'는 꼰대 괴짜 재벌 '디거 록웰'의 그린란드 빙하 시추 시설에서 발생한 작은 균열이 전 세계를 뒤흔들 역대급 대재앙이 되면서 벌어지는 이야기를 담은 영화다. 이냐리투 감독이 연출했고 톰 크루즈는 주연뿐 아니라 제작에도 참여했다.톰 크루즈는 '디거'를 선택한 이유로 "저는 다양한 영화 장르를 좋아한다. 관객으로 영화를 볼 때도 그렇고 영화 제작에 참여할 때도 다양한 장르에 참여한다"고 말했다. 또한 "'디거' 같은 장르는 본 적이 없었다. 디거 역시 듣도 보도 못한 캐릭터이자 인물이었다. 그래서 함께하고 싶었다"며 "이 세계관과 인물, 캐릭터가 역대급이라고 생각했다"고 설명했다.함께 작업한 이냐리투 감독에 대해서는 "역사적인 인물이자 거장이고 예술가라고 생각한다"고 치켜세웠다. 그러면서 "저는 스티븐 스필버그, 스탠리 큐브릭 등 역대 거장들과 함께할 수 있는 영광을 누렸다"고 말했다.'디거'와 톰 크루즈의 인연은 '탑건: 매버릭' 촬영 당시로 거슬러 올라간다. 그는 "'탑건: 매버릭' 촬영 첫날 연락을 받았다. 프로듀서가 이냐리투 감독이 다음 작품에 대해 의논하고 싶어 한다고 하더라"고 회상했다. 그는 "샌디에이고에서 감독님의 사무실까지 오토바이를 타고 갔다. 몇 시간 동안, 밤새 이야기를 나눴다"며 "'디거'를 준비할 때 여러 면을 준비했는데 무려 9년 동안 준비했다고 하더라"고 설명했다.수년간 위험천만한 액션을 직접 소화해온 톰 크루즈에게도 이번 작품은 또 다른 종류의 도전이었다. 그는 "영화를 보셨다면 얼마나 다층적인 캐릭터인지 아실 것"이라며 "듣도 보도 못한 인물이었다"고 거듭 강조했다.얼핏 영화를 봐선 톰 크루즈가 출연한다는 사실을 모를 수도 있다. 외형부터 기존 자신의 모습을 완전히 지우고 디거 록웰이라는 캐릭터에 어울리도록 숱이 적어진 백발과 나이 든 얼굴, 불룩하게 나온 배 등 특수분장을 거쳤기 때문이다. 톰 크루즈는 "가장 중요한 것 중 하나가 분장인 것 같다"며 "분장을 한 것을 의상과 마찬가지로 배우가 어떻게 활용하느냐가 관건이라고 생각한다"고 말했다.톰 크루즈는 "이런 작품은 저도 커리어에서 참여해본 적이 없다. 본 적도 없다. 이전에 경험하지 못했던 작품"이라며 "이냐리투 감독이 구성하고 만든 작품 자체가 굉장히 독창적이고 처음 보는 작품이라고 생각한다"고 말했다.작품의 메시지에 대해서는 "시의적절하면서도 시대를 초월하는 주제를 던진다"고 전했다. 그는 "정치 풍자의 힘이 있고 유머와 코미디도 있다"며 "정치를 넘어 인간이 가진 본성에 관한 이야기라고 생각한다. 역사와 예술, 철학을 공부하고 인류의 행동을 분석할 때 결국 이것을 보고 웃을 수 있다는 것, 유머로 풀어낼 수 있다는 것이 작품이 의미하는 바라고 생각한다"고 밝혔다.극 중 디거의 모놀로그 장면은 원테이크로 완성했다. 톰 크루즈는 "세네 번 정도 촬영하고 끝이었다"며 "굉장히 다층적인 모습을 볼 수 있을 것"이라고 귀띔했다.관객마다 '디거'에서 발견하는 것도 다를 것이라고 했다. 그는 "이 영화를 보면 관객들이 원하는 것을 얻어갈 수 있을 거라고 생각한다. 이냐리투 감독 역시 그것을 의도했다고 생각한다"며 "그 이면에 있는 의미를 가져가는 것"이라고 설명했다. 이어 "'디거'는 시네마틱한 관점에서도 볼 수 있지만 모든 층위, 모든 관점에서 바라본다면 '어나더 레벨'이라고 말씀드릴 수 있을 것 같다"고 자신했다.톰 크루즈의 한국을 향한 애정은 여전했다. 이번이 13번째 내한인 톰 크루즈는 앞으로 한국을 몇 번이나 더 찾고 싶냐는 질문에 주저 없이 "30번"이라고 답했다. 30년 넘게 꾸준히 한국 관객을 직접 만나온 그는 앞으로도 작품을 들고 한국을 계속 찾고 싶다는 뜻을 전했다.'디거'는 오는 3일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasi.co.kr