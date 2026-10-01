사진 = 33기 현숙 인스타그램

'나는솔로' 33기 현숙이 종영 라이브 방송에서 선보인 댄스의 미방분을 공개하며 광수와 함께한 모습을 전했다.33기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "라방 댄스 미방분입니다"라며 "나중에 gnarly 따로 찍어서 올려도 되나요....ㅋㅋㅋㅋ ps 순자 영식 영자 영상 찍어줘서 너무 고마워🩷 ps 광수 같이 따라해줘서 고마워 ✌️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 현숙은 야경이 내려다보이는 실내에서 광수와 나란히 서서 같은 동작을 맞추고 있다. 현숙은 풍성한 소매가 돋보이는 흰색 긴소매 상의에 짧은 회색 플리츠 스커트를 입고 검은색 스타킹과 플랫슈즈를 매치했다. 양팔을 머리 위로 올린 채 손바닥을 펼쳐 댄스 동작을 취했으며 짧은 헤어와 움직임이 어우러진 모습이 화면에 담겼다.현숙의 뒤쪽에 선 광수도 검은색 상·하의를 맞춰 입고 흰색 운동화를 신은 채 현숙의 동작을 함께 따라 했다. 광수 역시 두 팔을 머리 양옆으로 들어 올리고 손을 펼친 모습으로, 두 사람이 같은 방향을 바라보며 동시에 춤을 추는 순간이 포착됐다. 주변에는 여러 색상의 원형 스툴과 테이블, 화분 등이 놓여 있고 커다란 창문 너머로 밤의 불빛이 이어져 종영 라이브 방송 이후 촬영한 현장의 모습도 함께 드러났다.이를 본 팬들은 "정들어서 사촌 같아요", "현숙님 살진짜 많이뺏네요", "현숙이 이쁘다", "현숙님 넘 귀여워요", "자기소개때 춤추시", "현숙님 이쁘고 춤도 잘추고 사계나와주세염" 등의 댓글을 달았다.33기 현숙은 지난 9월 30일 종영한 '나는솔로' 모태솔로 특집에서 최종 선택을 하지 않았으며 종영 라이브 방송에서는 촬영 이후 다이어트에 힘썼다고 밝히며 달라진 모습으로 등장해 화제를 모았다.방송에서 현숙은 직장을 다니며 체중 감량에 집중했다고 근황을 전했고 33기 출연진 모두 현재 솔로인 사실도 공개됐다. 현숙은 종영 후에도 SNS를 통해 라이브 방송 비하인드와 출연진들과 함께한 모습을 공개하며 소통을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr