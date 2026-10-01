방탄소년단, 월드 투어 매출 5억 달러 돌파…1조 원 고지 보인다

그룹 방탄소년단이 단일 월드투어로 매출 5억 달러(약 6800억 원)를 넘긴 최초의 팝 그룹이 됐다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 지난달 30일(현지시간) 공개한 박스스코어 자료에 따르면 방탄소년단의 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''은 누적 매출 5억 달러를 돌파했다. 이번 투어는 지난 4월 경기 고양에서 시작됐다.박스스코어 집계 이래 단일 투어로 5억 달러 이상의 매출을 기록한 사례는 20개가 채 되지 않는다. 그룹으로 범위를 좁히면 방탄소년단이 역대 일곱 번째이며, 앞서 같은 기록을 세운 여섯 팀은 모두 록 밴드였다. 팝 그룹이 이 기준을 넘어선 것은 방탄소년단이 처음이다.방탄소년단은 빌보드 월간 '톱 투어' 차트에서도 다시 정상을 차지했다. 방탄소년단이 '톱 투어' 1위에 오른 것은 이번이 통산 다섯 번째다. 배드 버니가 10회로 가장 많은 정상 기록을 보유하고 있으며 비욘세, 콜드플레이, 엘튼 존이 각각 7회로 뒤를 잇고 있다.북미 공연의 흥행도 두드러졌다. 방탄소년단이 공연한 6개 도시가 모두 8월 '톱 박스스코어' 차트에 이름을 올렸고, 이 가운데 5개 도시가 상위 10위 안에 들었다. 방탄소년단은 지난 8월 북미 6개 도시에서 개최한 12회 공연으로 1억7170만 달러(약 2300억 원)의 티켓 매출을 거뒀으며, 관객 약 80만 명을 모았다. 이는 빌보드 박스스코어 월간 집계 사상 두 번째로 큰 매출이다. 역대 최고 기록은 비욘세가 2023년 8월 세운 1억7930만 달러다.가장 높은 매출을 낸 공연은 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 메트라이프 스타디움에서 열렸다. 이틀간 진행된 공연에는 15만8000명이 입장했으며, 티켓 매출은 3270만 달러(약 444억 원)에 달했다.빌보드는 약 40회의 공연이 더 남은 만큼 투어의 최종 매출이 10억 달러(약 1조3600억 원)에 근접할 것으로 내다봤다.방탄소년단은 오는 2~3일 콜롬비아 보고타의 에스타디오 엘 캄핀에서 공연하며 남미 일정에 돌입한다. 앞서 지난달 27일 열린 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서는 정규 5집 'ARIRANG'의 타이틀곡 'SWIM'으로 '올해의 노래'와 '베스트 K팝'을 수상했고, '베스트 그룹'까지 더해 3관왕에 올랐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr