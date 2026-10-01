1일 오후 서울시 영등포구 여의도 콘래드호텔 서울에서 영화 '디거(연출 알레한드로 G. 이냐리투)'의 내한 기자간담회가 열린 가운데 현장에는 배우 톰 크루즈가 참석했다. / 사진=이승현 기자

할리우드 배우 톰 크루즈가 13번째 내한을 하게 된 소감을 전했다.1일 오후 서울시 영등포구 여의도 콘래드호텔 서울에서 영화 '디거(연출 알레한드로 G. 이냐리투)'의 내한 기자간담회가 열린 가운데 현장에는 배우 톰 크루즈가 참석했다.'디거'는 꼰대 괴짜 재벌 '디거 록웰'의 그린란드 빙하 시추 시설에서 발생한 작은 균열이 전 세계를 뒤흔들 역대급 대재앙이 되면서 벌어지는 이야기를 담은 영화다.영화 '디거'를 통해 톰 크루즈는 13번째 내한을 하게 됐다. 이에 대해 톰 크루즈는 "정말 사랑합니다. 오늘 날씨도 너무 좋고 정말 아름다운 날"이라며 "함께하게 돼서 너무 좋고 한국에 함께하게 돼서 너무 좋다"고 소감을 전했다.그러면서 톰 크루즈는 "'디거'를 통해 13번째 내한을 하는 영광을 얻게 됐는데 30번 더 방문할 수 있게 기대한다"며 "불러만 주신다면 꼭 30번 오겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.영화 '디거'는 오는 3일 극장에서 개봉된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr