류시원보다 19살 어린 아내, 긴머리 싹둑…가뜩이나 젊은데 동안 미모 뿜뿜

배우 류시원의 아내 이아영이 헤어스타일에 변화를 줬다.이아영은 최근 자신의 SNS를 통해 근황이 담긴 사진을 공개했다.공개된 사진에는 머리카락을 자르기 전과 후 이아영의 모습이 나란히 담겼다. 기존에는 가슴 아래까지 내려오는 긴 생머리를 유지했던 이아영은 이번에 머리카락을 과감하게 잘라 어깨에 닿는 중단발 스타일로 변신했다.긴 머리일 때는 차분하고 여성스러운 분위기가 돋보였다면, 중단발로 변신한 뒤에는 한층 깔끔하고 세련된 이미지가 강조됐다. 특히 턱선과 목선이 자연스럽게 드러나면서 작은 얼굴과 또렷한 이목구비가 더욱 눈길을 끈다.긴 머리를 상당 부분 잘라냈음에도 특유의 청순한 분위기는 그대로다. 단정하게 떨어지는 중단발과 자연스러운 메이크업이 어우러져 색다른 매력을 자아냈다.한편 이아영은 19세 연상인 배우 류시원과 2020년 결혼했다. 이아영은 대치동에서 수학 강사로 활동한 것으로 알려졌다. 두 사람은 2024년 딸을 품에 안았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr