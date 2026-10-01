영화 '암살자(들)'(감독 허진호)의 리뷰 영상을 올린 유튜버 단군이 사과했다. / 사진='김단군' 유튜브 캡처, 하이브미디어코프

영화 '암살자(들)'(감독 허진호)의 리뷰 영상을 올린 유튜버 단군이 사과했다.1일 단군은 자신의 유튜브 채널을 통해 영화 '암살자(들)' 관련 사과 드립니다'라는 제목의 영상을 게재했다.단군은 "영화 '암살자(들)' 후기 영상과 관련해 여러 비판과 이야기들이 나오고 있는 점을 인지하고 있다"며 "이와 관련해 우선 죄송하다"고 말했다. 그는 "첫 번째 후기 영상을 올리는 과정에서 애매한 표현을 사용했다"며 "실제 역사와 작품적으로 각색된 부분이 무엇인지 정확히 구분 지어 말씀드렸어야 했는데, 그러지 못해 오해할 만한 상황을 스스로 자초했다"고 사과했다.앞서 단군은 영화 '암살자(들)'의 리뷰 영상에서 "실제 사건을 찾아보면 영화에서 나오는 주요 내용들이 실제로 있었던 일이다. 의구심을 안 갖기 쉽지 않다"라고 말했다. 이는 '암살자(들)'을 둘러싼 논쟁과 맞물리며 일부 네티즌의 비판을 받았다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 영부인 저격 사건의 배후와 진실을 추적하는 내용을 담았다. 실제 사건의 수사 결과 범인은 재일교포 문세광으로 기록돼 있지만 영화는 여기에 상상력을 더해 또 다른 가능성을 제기한다. 이를 두고 영화 속 표현의 자유로 허용해야 한다는 의견과 현대사의 왜곡 논란이라는 입장이 팽팽하게 맞서고 있다.리뷰 영상 이후 단군은 라이브로 해명 방송을 진행했지만 이 태도 역시 비판 받았다. 단군은 "음모론을 아는 게 자랑이냐", "모르는 게 더 좋은 것 아니냐"라고 말했다.단군은 사과 영상에서 이를 언급하며 "쓸데없는 표현과 공격적인 말투, 적절하지 못한 태도를 보였다"며 사과의 뜻을 밝혔다. 또 "근현대사 등 역사를 다루는 영화나 드라마의 후기 말할 때 더 자세히 알아보고 실제 역사와 작품적 각색 부분을 명확히 구분해서 후기를 남기겠다"고 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr