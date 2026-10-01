방송인 추성훈이 장모에게 산해진미를 선물한다. / 사진=텐아시아DB

방송인 추성훈이 여성 Y존 스킨케어 제품을 판매하는 일일 사장에 도전한다. / 사진=유튜브 채널 ‘사장님이 미쳤어요’

방송인 추성훈이 여성 Y존 스킨케어 제품을 판매하는 일일 사장에 도전한다.1일 공개되는 유튜브 콘텐츠 '사장님이 미쳤어요'에서는 추성훈이 Y존 스킨케어 전문 브랜드의 일일 사장을 맡는 모습이 공개된다.이날 추성훈은 브랜드 본사를 찾아 제품과 여성 Y존 피부의 특성부터 공부했다. 사내 연구원에게 신체 다른 부위와의 pH, 피부 두께 차이 등을 듣고 실제 제품 사용법과 주의사항도 확인했다.하지만 직접 제품을 사용할 수 없다는 점에서 난관에 부딪혔다. 추성훈은 "이걸 어떻게 파냐. 내가 쓸 수 있는 상품이 아니잖냐. 나도 느끼고 알아야 할텐데…."라며 난감해했다.함께한 이은지가 피부 민감도를 설명하는 과정에서 "항문과 질이 가깝다"고 하자 추성훈은 "그럼 똥꼬라도 보여줘야 하나"라고 받아쳤다.평소 씻는 습관에 대해서도 거침없이 이야기했다. 씻는 것만큼 제대로 말리는 것도 중요하다는 연구원의 설명에 추성훈은 "씻고 아래 부분을 말릴 때 수건으로 때리듯이 한다. 남자는 강해져야 하기 때문"이라고 말했다.추성훈은 제품을 직접 사용해보는 대신 체험단을 만나 실제 사용 후기를 들었다. 소비자들이 제품을 찾는 이유와 원하는 점을 파악한 뒤 이를 판매와 홍보에 반영하기 위해서다. 이 과정에서 직접 판매 전략과 가격에 대한 의견도 내놨다.'사장님이 미쳤어요'는 추성훈과 이은지가 인지도가 낮은 업체를 찾아 일일 사장으로 직접 운영에 참여하는 유튜브 콘텐츠다. 제품을 파악한 뒤 판매와 홍보 전략 등을 직접 제안하는 방식으로 진행된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr