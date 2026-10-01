오는 11월 11일 첫 방송되는 MBN 새 수목드라마 '보스의 노골적 취향'은 앨범 속 'Her'를 찾아 나선 오예스엔터테인먼트 대표 권도혁(성훈)과 그의 앞에 나타난 인디밴드 보컬이자 취준생 이은채(오세영)의 로맨스를 그린다.
성훈은 외모와 능력, 재력을 갖췄지만 타인의 감정에는 무딘 권도혁을 연기한다. 오세영이 맡은 이은채는 취업을 준비하면서 인디밴드 보컬로 활동하는 인물이다.
1일 공개된 사진에는 두 사람의 첫 만남이 담겼다. 불면증 상담을 받기 위해 병원을 찾은 권도혁 앞에 이은채가 의사 가운을 입고 나타난다. 취준생으로 알고 있던 이은채의 예상 밖 모습에 권도혁은 의심스러운 눈빛을 보낸다. 두 사람은 이후 3개월짜리 계약 관계로 다시 얽힌다. 평소 다른 사람에게 별다른 관심을 두지 않던 권도혁이 이은채에게 자신의 비서가 돼달라고 제안하면서다.
대표와 비서가 된 두 사람은 사사건건 부딪히지만 함께 보내는 시간이 늘어나면서 관계에도 변화가 생긴다. 자신의 기준과 취향이 확실했던 권도혁은 이은채에게 조금씩 마음을 열고, 이은채 역시 그를 의식하기 시작한다.
'보스의 노골적 취향'은 동명의 네이버 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다. '딜리버리 맨', '여행을 대신해 드립니다'의 강솔 감독이 연출하고 '우리, 집', '그래서 나는 안티팬과 결혼했다'의 남지연 작가가 극본을 맡았다.
'보스의 노골적 취향'은 오는 11월 11일 오후 10시 20분 첫 방송된다.
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