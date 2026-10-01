넷플릭스가 '나를 충전해줘'로 K로코를 다시 한번 선보인다. / 사진제공=넷플릭스

박수원 감독이 작품의 관전 포인트를 설명했다. / 사진제공=넷플릭스

김영광은 철저한 계획 속에 살아가는 재벌 3세 백호랑을 연기한다. / 사진제공=넷플릭스

채수빈은 천진난만하고 밝은 성격을 지닌 드라마 작가 나보배로 분했다. / 사진제공=넷플릭스

'아는 맛이 더 무섭다'는 말을 증명하듯이 넷플릭스가 K로코 시리즈를 다시 한번 선보인다. '나를 충전해줘'는 인공 심장을 가진 남자와 전기가 통하는 여자의 로맨스라는 이색적인 설정을 지녔다. 기존 K로코의 문법을 충실히 따르면서도 저마다의 콤플렉스를 지닌 사람들에게 위로를 주는 작품이 되고 싶다는 포부를 밝혔다.1일 서울 마포구 마포대로 호텔 서울 나루 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'의 제작발표회가 열렸다. 배우 김영광과 채수빈, 박수원 감독이 참석했다.'나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 백호랑(김영광 분)과 전기 능력을 가진 나보배(채수빈 분)의 로맨스를 그린 작품이다. 박수원 감독은 "보는 사람들이 머리 복잡하지 않게 마음 편하게 충전 받는 기분으로 드라마를 즐기시면 좋겠다"며 작품을 소개했다.박수원 감독은 작품 초반부와 후반부의 관전 포인트를 언급했다. 그는 "초반에는 서로가 마음에 안 드는데 열받을 정도로 서로가 필요한 게 재밌는 지점"이라고 말했다. 그러면서 "서로 싫어하지만 '서로가 필요하니까 같이 있자'고 하는 상황이 어떻게 잘 표현될 수 있을지에 중점을 뒀다"고 밝혔다.드라마 후반에는 각자 가지고 있는 콤플렉스와 상처가 더 잘 보인다. 박 감독은 "두 사람의 상처가 드러났을 때 있는 그대로 끌어안아 주는 부분이 있다"며 "단순히 계약적인 충전 관계를 넘어 상처를 치유해 주는 부분이 위로될 것"이라고 설명했다.김영광은 철저한 계획 속에 살아가는 재벌 3세 백호랑을 연기한다. 백호랑은 인공심장을 달고 산다는 콤플렉스가 있지만, 나보배를 만나 인공심장을 충전하게 된다.김영광은 "대본을 보고 어렸을 때 처음 만화책을 접했을 때 같았다"고 말했다. 그는 "순정만화 같은 설정과 재밌는 상황 때문에 참여하면 재미있겠다는 생각이 들었다"고 털어놨다.김영광은 재벌 3세를 연기하기 위해 비주얼에도 공을 들였다. 그는 "의상은 거의 다 제작했다"며 "멋스러운 실크 잠옷을 입고 다니는 등 비주얼적으로 신경을 많이 썼다"고 설명했다.박수원 감독은 김영광에 대한 신뢰를 보여줬다. 그는 김영광에 대해 "로코에 필요한 남자 배우의 모든 덕목을 가지고 있다"며 "만화를 찢고 나온 것 같은 비주얼과 피지컬이 있고 시크해 보이는데 장난기도 많다"고 칭찬했다. 그러면서 "여자 시청자들이 좋아할 만한 요소를 갖고 있는데 본인만 잘 모르시는 것 같다. 그래서 완성이다"고 말해 웃음을 자아냈다.채수빈은 천진난만하고 밝은 성격을 지닌 드라마 작가 나보배로 분했다. 나보배는 로맨스 드라마를 쓰지만, 정작 연애 경험이 없다. 또 과거 사고로 몸에 전기가 통해 사람들과도 쉽게 어울리지 못한다.그동안 다양한 로코 작품에서 사랑스러운 모습을 보여줬던 채수빈은 작품을 선택할 때 고민이 많았다고 털어놨다. 그는 "대본을 재밌게 보기는 했지만, 장르적인 고민 탓에 출연을 망설였다"고 고백했다. 그 이유로 "로맨스를 할 수 있는 것도 감사한 일이지만, '이 장르에 국한돼서 다른 장르에 도전하지 못하면 어떡하지?'라는 우려가 있었다"고 설명했다. 그러면서도 "이 작품에 출연한 뒤로는 후회하지 않았다"며 작품에 대한 애정을 보여줬다.박수원 감독은 채수빈에 대해 "정말 귀여웠다. 촬영할 때마다 남자 스태프들이 귀엽다고 하더라"고 귀띔했다. 그는 "로코에서 여자 주인공이 귀엽고 러블리하면 끝"이라며 "두 분과 같이하게 돼서 복 받았다고 생각한다"고 말했다.'나를 충전해줘'는 오는 9일 넷플릭스에서 전편 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr