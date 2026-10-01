넷플릭스

배우 손예진이 다작에 대한 욕심을 내려놨다.지난달 29일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 손예진과 인터뷰를 진행했다. 손예진은 대한민국을 대표하는 청순의 아이콘인 만큼 산뜻한 블루 스트라이프 셔츠에 깔끔한 중단발로 멋을 내고 등장했다.'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 '조씨부인'(손예진 분)과 조선 최고의 연애꾼 '조원'(지창욱 분)이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'(나나 분)의 이야기를 그린다. 손예진은 극 중 금기의 시대에 맞서 유혹의 내기를 제안하는 '조씨부인' 역을 맡았다. 조씨부인은 누구보다 뛰어난 재능과 매력을 지녔지만, 여인으로서는 아무것도 할 수 없는 시대의 현실에 막혀 '조윤'이라는 이름마저 내려놓은 채 사대부 여인으로 살아가는 인물이다.이날 손예진은 "어릴 때는 진짜 일 욕심이 많았다. 작품 속에서 뭐가를 찾아가고 싶었다. 연기에 대한 욕망이 있었고 어려운 걸 극복하고 싶더라. 더 잘 하고 싶고"라고 운을 뗐다.그러나 지금은 달랐다. 그는 "지금은 현실적으로 나만 있는 게 아니지 않나. 아이도 키워야 하고. 엄마로서, 아내로서 일과 생활의 밸런스를 얼마나 잘 맞추느냐가 중요한 것같다. 일적인 욕심이 예전만큼 많지는 않다"라고 말했다.이어 "축적된 나의 에너지들을 한 작품, 한 작품 보여드리면서 에너지를 발산할 수있을 때 발산하자는 생각이다. 무조건 다작하자는 건 아니다. 정말 하고 싶고 도전하고 싶은 역할들을 차근차근 찾으면서 조금 천천히 가보자는 생각을 가지고 있다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr