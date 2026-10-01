방송인 추성훈이 장모에게 산해진미를 선물한다. / 사진=텐아시아DB

방송인 추성훈이 장모에게 산해진미를 선물한다. / 사진제공=KBS

방송인 추성훈이 한국을 찾은 장모를 위해 한우와 해산물을 준비한다.1일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'에서는 야노시호와 어머니의 한국 여행기가 이어진다. 앞서 야노시호는 100세 할머니를 돌보느라 제대로 쉬지 못한 어머니를 위해 한국 여행을 준비했다.이날 야노시호 모녀는 한복을 입고 북촌을 찾는다. 두 사람은 북촌 곳곳을 둘러보며 모처럼 여유로운 시간을 보낸다.데이트를 마치고 집으로 돌아온 두 사람은 추성훈이 보낸 택배 상자를 발견한다. 상자 안에는 다양한 한국 해산물과 1++ 한우가 담겨 있었다. 한국을 방문한 장모를 위해 추성훈이 직접 준비한 음식이었다. 추성훈은 "제가 맛있는 한국 음식 많이 준비했습니다. 오늘은 장모님이 주인공입니다"라고 말하며 웃어 보인다.그러나 추성훈의 선물을 확인한 야노시호의 어머니는 예상 밖의 반응을 보인다. 그는 추성훈에게 "미안해. 추사위"라고 사과해 그 이유에 궁금증을 더한다.추성훈이 보낸 바위굴을 맛보는 야노시호의 모습도 공개된다. 얼굴만 한 크기의 바위굴을 처음 접한 야노시호는 바위굴을 한입에 먹어 출연진을 놀라게 한다.'신상출시 편스토랑'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr