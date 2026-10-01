'나솔' 34기가 다둥이 특집을 예고했다./사진제공= SBS Plus·ENA

'나솔' 34기가 다둥이 특집을 예고했다./사진제공= SBS Plus·ENA

‘나는 SOLO’(나는 솔로)에서 처음으로 ‘다둥이 특집’이 펼쳐진다.오는 7일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 ‘나는 SOLO’에서는 34기 ‘다둥이 특집’이 베일을 벗는다.이날 데프콘은 “형제-자매가 셋 이상인, 다둥이 집안에서 자란 ‘다둥이 특집’이 드디어 시작된다”며 34기의 시작을 반긴다. 이이경과 송해나 역시 “와우! 처음 하는 특집이다”라고 34기의 정체에 대해 궁금해 한다.이후 아이돌상 외모에 댄디한 스타일을 장착한 솔로남이 입성하고, 다음으로 패션모델처럼 큰 키에 세련된 캐주얼 룩을 한 솔로남이 캐리어를 번쩍 드는 반전 매력을 뽐낸다. 이를 본 데프콘은 “잠깐만! 너무 귀공자 스타일”이라며 감탄한다.솔로녀들 역시 각양각색 매력을 뽐내며 ‘솔로나라 34번지’를 찾는다. 단아한 묶음 헤어스타일에 우아한 패션을 한 솔로녀와, 긴 머리카락을 늘어뜨린 채 이지적인 분위기를 풍기는 솔로녀가 등장한다. 이에 데프콘은 “오우, 굿!”이라고 외치고, 송해나는 “와, 세련미가 있으시다”라며 감탄한다.34기 솔로남녀들은 저마다 인터뷰에서 “몇 형제(남매, 자매) 중에 몇째다”는 집안 규모와 자신의 포지션을 밝힌다. 송해나는 “뭐라고요? 몇 자매라고요?”라고 되물으며 ‘동공 확장’을 일으킨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr