조이현이 새 프로필 사진을 공개했다. / 사진제공=아티스트컴퍼니

배우 조이현이 새 프로필 사진을 공개했다.1일 조이현의 소속사 아티스트컴퍼니는 조이현의 새로운 프로필 사진을 공개했다. 사진 속 조이현은 화이트와 블랙 의상, 내추럴한 스타일링을 각각 소화하며 서로 다른 분위기를 보여줬다.화이트 프릴 장식이 들어간 홀터넥 의상을 입은 사진에서는 깔끔한 분위기를 연출했다. 또 다른 사진에서는 블랙 미니 드레스를 입고 시크한 이미지를 드러냈다.조이현은 오는 11월 4일 개봉하는 영화 <최종면접>을 통해 관객들과 만난다. <최종면접>은 최종면접장에 모인 6명의 지원자가 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견한 뒤 서로를 의심하며 벌어지는 이야기를 그린다.조이현은 극 중 상황을 차분하게 지켜보는 문혜인 역을 맡았다. 기존에 보여준 모습과는 다른 날카로운 면모를 보여줄 예정이다.넷플릭스 시리즈 <지금 우리 학교는> 시즌2 공개도 앞두고 있다. 조이현은 영화와 OTT를 오가며 활동을 이어갈 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr