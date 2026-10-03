전현무가 MBN 예능을 통해 베트남 여행기를 선보인다./사진제공=MBN

전현무가 MBN 예능을 통해 베트남 여행기를 선보인다./사진제공=MBN

전현무가 MBN 예능을 통해 베트남 여행기를 선보인다.오는 4일 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 3회에서는 전현무와 이준이 베트남 후에를 찾아 왕실 문화를 체험한다.후에에 도착한 이준은 "여긴 시골 느낌"이라며 다낭과는 다른 한적한 풍경에 만족감을 나타낸다. 전현무는 "후에 숙소는 엄청난 곳으로 예약했다. 왕을 알현하던 곳을 호텔로 만들었는데, 무려 1842년에 지어진 건물"이라고 소개한다.숙소에 도착한 두 사람은 제사를 지내고 있는 직원을 발견한다. 직원은 이날이 프랑스 식민 지배 당시 수도였던 후에의 황도가 함락된 날이라 제사를 지낸다고 설명한다. 전현무는 "우리도 식민지 역사가 있지 않냐"고 공감하며 제사에 동참한다.두 사람은 베트남 왕실 문화를 체험하기 위해 전통 의상 거리로 향한다. 전현무는 의상 대여점에서 "킹! 킹!"을 외치며 왕의 옷을 찾는다. 먼저 의상을 고른 이준이 "한국 왕과 비슷하다"고 만족해하는 반면, 전현무는 노란색 의상을 입은 뒤 "내가 입으니까 바나나 같다"고 말한다. 이어 갈색과 흰색 의상까지 차례로 착용하며 자신에게 어울리는 옷을 고른다.환복을 마친 두 사람은 후에궁으로 이동하기 위해 현지 전통 인력거인 '씨클로'에 오른다. 기사가 두 사람이 함께 탈 수 있다고 설명하자 전현무는 좌석 배치를 확인한다.이 과정에서 전현무가 이준의 가랑이 사이에 앉게 되자 "너무 굴욕적"이라며 당황한다. 두 사람은 씨클로에 탑승할 수 있는지 확인하기 위해 각자의 몸무게까지 공개할 예정이다.앞서 전현무가 출연 중인 '나 혼자 산다'는 카자흐스탄 여행을 즉흥적으로 결정한 것처럼 방송했으나, 실제 촬영 준비 과정이 알려지면서 논란에 휩싸였다. 제작진은 스태프 항공권을 사전에 발권하고 현지 촬영 협조를 요청한 사실을 인정하며 설명이 충분하지 못했다고 사과했다. 당시 전현무는 이와 관련해 직접적인 입장을 내놓지 않았다.전현무와 이준의 베트남 후에 여행기는 오는 4일 오후 10시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr