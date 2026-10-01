최희진이 '나의 유죄인간'에 특별출연한다. / 사진=텐아시아DB

배우 최희진이 임시완의 약혼녀로 등장해 설인아와 얽힌다.오는 19일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'에 최희진이 특별출연한다. '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 이야기를 그린 밀착 스릴 로맨스다. 최희진은 극 중 나온아트센터 관장이자 윤이준(임시완 분)의 약혼녀 이시아 역을 맡는다.이시아는 화려한 배경과 세련된 비주얼을 갖춘 인물이다. 원하는 것을 거침없이 표현하는 당당한 성격의 소유자로, 윤이준의 약혼녀라는 관계를 통해 극에 변화를 더한다.특히 윤이준의 곁에는 그를 살인 용의자로 의심하고 수행비서로 잠입한 강재희(설인아 분)가 자리하고 있다. 이시아 역시 두 사람과 얽히게 되면서 어떤 관계를 형성할지 궁금증을 더한다.한편 최희진은 올해 1월 종영한 드라마 '아이돌아이'에서 절제된 표정과 눈빛으로 인물의 감정 변화를 그려냈다. 최근에는 넷플릭스 새 시리즈 '담을 넘지 마시오' 출연을 확정하고 진월여고 전학생 김리지 역으로 또 다른 변신을 예고했다.'나의 유죄인간'은 오는 19일 오후 8시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr