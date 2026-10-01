이종석이 서왕국 왕자로 변신해 신민아와 로맨스를 그린다./ 사진제공=디즈니+

이종석이 서왕국 왕자로 변신해 신민아와 로맨스를 그린다./ 사진제공=디즈니+

이종석이 서왕국 왕자로 변신해 신민아와 로맨스를 그린다./ 사진제공=디즈니+

이종석이 서왕국 왕자로 변신해 신민아와 로맨스를 그린다.오는 11월 4일 공개되는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 측은 1일 서왕국 왕자 하인리 역을 맡은 이종석의 캐릭터 스틸을 공개했다.'재혼 황후'는 동대제국 황후 나비에(신민아)가 도망 노예 라스타(이세영)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈)로부터 이혼을 통보받은 뒤 이를 받아들이는 대신 서왕국 왕자 하인리(이종석)와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 이야기를 그린다.공개된 사진 속 이종석은 얼굴을 가린 채 칼을 든 모습부터 신년제 사절단으로 동대제국을 찾은 모습까지 하인리의 서로 다른 면모를 보여준다.하인리는 자신의 속내를 쉽게 드러내지 않는 인물이다. 나비에 앞에서는 적극적으로 마음을 표현하지만 소비에슈와 마주할 때는 냉정한 태도를 보인다. 이종석 역시 상대에 따라 달라지는 하인리의 모습을 표정과 눈빛으로 표현했다.특히 나비에와의 관계가 주요 관전 포인트다. 남편인 소비에슈에게 이혼을 통보받은 나비에는 하인리와의 재혼을 요구하고, 이를 계기로 네 사람의 관계가 달라지기 시작한다.연출을 맡은 조수원 감독은 이종석에 대해 "그 어디에서도 보여주지 않은 모습이었다. 순간순간의 눈빛들을 잘 표현해줬다"고 말했다.여지나 작가 역시 "새로운 세상을 ‘나비에’에게 보여주는 ‘하인리’ 역할을 본인만의 이미지로 굉장히 잘 수행했다"고 밝혔다.'재혼 황후'에는 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영 등이 출연한다. 오는 11월 4일 디즈니+에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr