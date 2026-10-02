전현무가 손준호의 동안 비주얼에 감탄한다./사진=텐아시아DB

전현무가 손준호의 동안 비주얼에 감탄한다./사진제공=MBN, 채널S

전현무가 손준호의 동안 비주얼에 감탄한다.오는 2일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 14회에서는 '경상남도 국밥 대장정'의 먹친구로 선예와 손준호가 합류해 전현무, 이선민과 밀양 돼지국밥 맛집을 찾는다.이선민은 원더걸스 출신 선예가 등장하자 반가움을 감추지 못한다. 그는 "선예 씨가 저랑 동년배다. 저보다 한 살 어리다"며 "원더걸스는 내게 영웅이다. 재수하던 시절 원더걸스 음악으로 버텼다"고 팬심을 고백한다.손준호 역시 이선민을 향해 "오늘 너무 기대하고 왔다. 눈을 가까이서 한번 보고 싶었다"고 이야기한다. 이를 지켜보던 전현무는 손준호에게 "애기 아빠가 왜 이렇게 어려?"라며 동안 비주얼에 감탄한다. 손준호는 "소현이 누나가 많이 예뻐해 주셔서~"라며 8세 연상 아내 김소현을 언급한다.네 사람은 부산과 원조 자리를 두고 경쟁한다는 92년 전통의 밀양 돼지국밥집으로 향한다. 수육을 맛보던 중 전현무는 선예의 데뷔 시절을 떠올리며 "그때 난 아나운서로 데뷔했는데, 이미 원더걸스는 슈퍼스타였다"고 회상한다.이선민은 휴대전화로 당시 전현무와 원더걸스가 함께 찍은 사진을 찾아 보여준다. 특히 검색된 기사의 제목이 '원더걸스 꽃밭에서 신난 전현무'로 나오자 전현무는 머쓱한 반응을 보인다. 이어 소사골 육수로 만든 밀양 돼지국밥을 맛본다. 식사 도중 이선민은 최근 화제를 모은 '건보료(건강보험료) 플러팅'을 언급하며 "(전)현무 형이 건보료 얼마 내는지 아냐?"고 묻는다.전현무가 "(손)준호 절반 정도 되지"라고 답하자 손준호는 곧바로 "어? 4만원밖에 안 내세요?"라고 받아친다. 예상치 못한 답변에 현장은 웃음바다가 된다.선예와 손준호가 합류한 네 사람의 밀양 먹방은 오는 2일 오후 9시 10분 '전현무계획4'에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr