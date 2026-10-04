서인영이 과거 생일을 위해 2층짜리 대형 클럽을 통째로 빌리고 2000만원가량을 썼다고 털어놨다./사진=서인영 유튜브 캡처

서인영이 과거 생일을 위해 2층짜리 대형 클럽을 통째로 빌리고 2000만원가량을 썼다고 털어놨다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 과거 생일을 위해 2층짜리 대형 클럽을 통째로 빌리고 2000만원가량을 썼다고 털어놨다. 앞서 그는 전성기 시절 100억원 가까이 벌었지만, 현재는 모두 썼다고 밝힌 바 있다.지난달 30일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 서인영이 '만원의 행복' 콘셉트로 대중교통을 이용해 스케줄을 소화하는 모습이 공개됐다. 생일을 맞은 서인영은 서울패션위크 일정을 마친 뒤 남양주 집으로 향하는 버스에 올랐다. 그는 "생일을 되게 특별하게 생각한다. 생일은 정말 특별하게 보내고 싶다는 마음이 크다. 오늘처럼 특별한 날은 없다"며 생일에 대한 남다른 의미를 이야기했다.제작진이 과거 화려하게 생일 파티를 열었던 시절을 언급하자 서인영은 "클럽 빌렸다. 아예 제일 큰 클럽. 2층짜리 통으로 빌렸다"고 회상했다. 당시 비용을 묻는 말에는 "그때 몇천만 원 했지. 옛날에 그 얘기 하면 뭐 할 거냐. 지금 이런데"라며 씁쓸하게 웃었다. 제작진이 "클럽 빌리고. 2천만 원 쓰고"라고 당시 상황을 짚자 서인영은 "그러니까. 미친 X이지"라며 과거의 자신을 돌아봤다.그러나 화려한 생일이 행복으로 이어지지는 않았다고 했다. 서인영은 "맨날 특별한 생일은 하는데 집에 가면 슬프다? 그래서 맨날 울었다. 뭔가 허한 거다"라며 당시 느꼈던 공허함을 털어놨다.모친상을 겪은 뒤 생각이 더욱 달라졌다고 밝혔다. 그는 "엄마 돌아가시고 나서 더 심했다. 좀 조용히 보내고 싶다고 생각했다"며 "그냥 평범한 일상처럼 보내고 싶다. 특별하려고 그러다가 더 이상하게 돼버리는 거다. 술 먹고 진상되고"라고 말했다.서인영은 '만원의 행복' 미션을 마친 뒤 집 앞 편의점에서 미역국과 소주 등을 구입했다. 그는 "인영아 생일 축하한다"고 자신을 축하하며 소박하게 생일을 보냈다. 최근 달라진 마음가짐도 언급했다. 서인영은 "'개과천선 서인영'이 잘 될 걸 예상하고 한 건 아닌데 잘 되니까 더 행복하다. 잘 되는 거에 대해 감사함이 있다"면서도 "'내가 제2의 전성기가 왔구나' 이건 전혀 없다"고 선을 그었다.과거에는 주변을 살필 여유가 없었다고도 했다. 서인영은 "나는 주위를 잘 못 보고 경주마처럼 보는 스타일이었다. 근데 요즘엔 스태프가 보인다. 다 고생하니까"라며 변화를 짚었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr