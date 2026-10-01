김호영이 4일간의 비혼식 계획을 공개했다. / 사진='비보티비' 유튜브 캡처

김호영이 4일간의 비혼식 계획을 공개했다. / 사진='비보티비' 유튜브 캡처

뮤지컬 배우 김호영이 4일간의 비혼식 계획을 공개했다.지난 9월 30일 유튜브 채널 '비보티비'의 '비밀보장'에는 김호영이 게스트로 출연했다. 김호영은 과거 화제가 됐던 자신의 비혼식 언급에 대한 구체적인 비하인드를 털어놨다.김호영은 "비혼식을 하게 되면 4일 동안 갤러리에서 전시 형태로 파티를 열 것"이라며 전시회 제목은 '언메리드(Unmarried)'라고 소개했다. 이어 축가 및 축시 라인업으로는 "첫째 날 최화정, 둘째 날 송은이, 셋째 날 김숙"이라고 생각을 밝혔다. 이에 김숙은 "안 변할 것 같다"고 말해 웃음을 안겼다.김호영은 축의금에 대해서도 "나의 솔로 라이프를 축하해 주는 의미로 전시된 그림이나 사진을 사게 하거나 축의금을 받는 형태가 될 것"이라고 설명했다. 김숙은 "화정 언니나 나는 괜찮은데 은이 언니는 결혼에 열려있다"고 고백했다.김호영은 "사람이 성혼 선언문을 낭독하고도 이혼할 수 있다"고 말했다. 그는 "비혼 선언문을 낭독하고도 나중에 결혼할 수 있다는 의미"라고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr