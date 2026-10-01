가수 신지가 건강 상태를 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

가수 신지가 건강 상태를 밝혔다. / 사진=어떠신지

신지와 빽가가 김종민의 생일을 축하했다. / 사진=어떠신지

가수 신지가 최근 몸 상태가 좋지 않다고 밝혔다.지난 30일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 '요즘 신지가 바쁜 이유. 무대 밖 코요태는 이렇습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 신지의 목과 어깨에는 부항을 뜬 흔적이 선명하게 남아 있었다. 제작진이 "부항 자국이 목까지 올라왔다"고 놀라자 신지는 "요즘 조금 심하게 아프다"고 털어놨다.제작진이 "보통 여가수분들은 부항을 잘 안 하지 않느냐"고 물었다. 그러자 신지는 "내가 언제부터 여가수였냐. 그냥 가수였다"라며 웃어 보였다.앞서 신지는 최근 부쩍 마른 모습으로도 걱정을 샀다. 유튜브와 SNS 등에 공개된 모습에서 이전보다 체중이 크게 줄어든 모습이 눈에 띄면서 건강 상태를 걱정하는 반응이 이어졌다. 프로필상 키 164cm인 신지는 체중이 42kg까지 줄어든 것으로 알려졌다. 또 신지는 8체질 검사에서는 근육량이 현저히 부족하고 신체 상태가 50대 수준이라는 진단을 받았다고 밝힌 바 있다.이날 신지와 빽가는 촬영일 기준 이틀 뒤 생일을 맞는 김종민을 위해 깜짝 파티도 준비했다. 케이크 앞에서 소원을 빌게 된 김종민은 "코요태 오래 가게 해주세요"라고 말했고, 빽가는 생일 선물로 술을 준비했다.옆 대기실에 있던 홍경민도 김종민의 생일을 축하하기 위해 합류했다. 그는 현장에서 김종민에게 20만원을 송금했고 "몰랐으면 모르겠는데 들렸다. 축하해"라고 말했다.이를 본 신지가 "오빠, 나 11월 생일이야"라고 하자 홍경민은 결혼 축의금을 언급했다. 그는 "너 내가 축의금은 보냈니? 설마 그걸 안 하고 내가 이러고 있진 않겠지?"라며 확인해달라고 말해 웃음을 자아냈다.한편 신지는 지난 5월 가수 문원과 결혼했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr