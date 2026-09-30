그룹 빌리 츠키 / 사진=텐아시아DB

그룹 빌리(Billlie) 츠키가 건강 문제로 예정된 대학 축제 무대에 불참한다.소속사 미스틱스토리는 30일 공식 팬 플랫폼 위버스를 통해 츠키가 이날 열리는 국립한국교통대학교 국원대동제 'WE : FLASH'에 함께하지 못한다고 알렸다.구체적인 건강 상태는 공개하지 않았다. 소속사는 "츠키는 충분한 휴식과 회복에 집중할 예정"이라며 "아티스트의 건강이 빠르게 회복될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이어 갑작스러운 일정 변경에 대해 팬들의 양해를 구하며 "너그러운 이해와 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.츠키가 속한 빌리는 지난 5월 첫 정규앨범 'the collective soul and unconscious: chapter two'를 발매하고 더블 타이틀곡 'ZAP'과 'WORK'로 활동했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr