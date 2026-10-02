가수 서인영이 42세 생일을 맞아 생애 처음으로 지하철을 탔다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 42세 생일을 맞아 생애 처음으로 지하철을 탔다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 42세 생일을 맞아 생애 처음으로 지하철을 탔다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 42세 생일을 맞아 생애 처음으로 지하철을 탔다.지난달 30일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 서인영이 '만원의 행복' 콘셉트로 대중교통을 이용해 서울패션위크 일정을 소화하는 모습이 공개됐다.제작진은 서인영에게 매니저 차량 대신 지하철과 버스를 이용해 이동하는 미션을 제안했다. 처음에는 여유를 보이던 서인영은 대중교통만 이용할 수 있다는 설명을 듣자 "나 오늘 생일인데 이럴 거야?"라며 당황했다.그는 "나 지하철은 한 번도 안 타봤다"고 밝혀 제작진을 놀라게 했다. 이어 "학교 갈 때도 버스만 탔고, 표 어떻게 하는지도 모른다"고 털어놨다. 제작진이 과거 압구정에 다닐 때는 어떻게 이동했냐고 묻자 서인영은 "버스, 택시 탔다. 엄마가 용돈을 많이 줬다. 어릴 땐 부유했는데, 엄마가 망했다"고 설명했다.서인영은 이날 15cm 높이의 킬힐을 신고 서울패션위크에 참석해야 했다. 지하철을 이용해 본 경험이 없는 그는 이동 경로를 검색하는 것부터 어려움을 겪었다. 동대문에서 잠실까지 가는 방법을 찾아보라는 제작진에게 "어떻게 검색해?"라고 되묻기도 했다.지하철역에 도착한 뒤에는 시민에게 도움을 요청했다. 서인영은 일회용 교통카드를 구입한 뒤 두 번째 시도 만에 개찰구를 통과해 처음으로 지하철에 몸을 실었다. 열차에 오른 뒤에도 긴장을 늦추지 못했다. 그는 "잘 가고 있는 거겠지. 반대로 가면 오늘 끝"이라며 노선을 계속 확인했다. 목적지를 지나칠까 걱정하면서 "내가 내려야 하는데 놓칠까 봐 심장이 뛴다"고 토로했다.우여곡절은 계속됐다. 개찰구를 나서려던 서인영은 일회용 교통카드가 보이지 않자 당황했다. 보증금 500원을 돌려받아야 하는 상황에서 카드를 찾지 못해 역무원의 도움을 받았다. 이후 가방에서 교통카드를 발견했지만, 다시 매니저에게 맡기면서 결국 환급받지 못했다.서울패션위크 일정을 마친 뒤에는 남양주 집까지 광역버스를 이용했다. 버스 정류장을 찾아 헤매던 그는 긴 배차 간격에 당황했지만, 가까스로 버스에 올라 귀가했다.하루 동안 대중교통을 직접 이용한 서인영은 과거 자신의 생활 방식도 되돌아봤다. 그는 "가방도 매니저들이 다 들어줘서 가방 둘지도 몰랐다. 그렇게 철없었다"며 "지하철도 탈 수 있고 버스도 탈 수 있겠지. 경험이 없어서 이런 걸 통해 배우는 것"이라고 이야기했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr