30kg 감량에 성공한 악뮤(AKMU) 이수현에 이어 '케이팝 데몬 헌터스'의 이재까지 한층 슬림해진 모습으로 근황을 전했다. / 사진=SNS

30kg 감량에 성공한 악뮤(AKMU) 이수현에 이어 '케이팝 데몬 헌터스'의 이재까지 한층 슬림해진 모습으로 근황을 전했다./ 사진=텐아시아 DB

30kg 감량에 성공한 악뮤(AKMU) 이수현에 이어 '케이팝 데몬 헌터스'의 이재까지 한층 슬림해진 모습으로 근황을 전했다./ 사진=tvN '유퀴즈 온 더 블럭'

30kg 감량에 성공한 악뮤(AKMU) 이수현에 이어 '케이팝 데몬 헌터스'의 이재까지 한층 슬림해진 모습으로 근황을 전했다.최근 악뮤 공식 채널에는 'AKMU 콘서트를 엄청 잘 즐기는 방법에 대하여'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이수현은 오빠 이찬혁과 함께 오는 10월 열리는 단독 콘서트 '2026 소문의 낙원'을 소개했다.영상 속 이수현은 원피스를 입고 등장해 직접 춤을 추고 연기를 선보였다. 특히 30kg 감량 후 날렵해진 턱선과 이전보다 슬림해진 몸매가 눈길을 끌었다.이수현은 앞서 약 2년에 걸쳐 30kg을 감량했다고 밝혔다. 과거 슬럼프를 겪은 뒤 폭식으로 체중이 크게 늘었다고 털어놓았던 그는 이후 이찬혁과 함께 생활하며 꾸준히 운동과 식단 관리를 해왔다.비만치료제 위고비를 사용했다는 추측에는 직접 선을 그었다. 이수현은 위고비 사용을 고민한 적은 있지만 장기적으로 스스로 체중을 관리하는 방법을 익히기 위해 운동과 식단을 택했다고 설명했다.'케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'으로 이름을 알린 이재도 최근 확 달라진 모습으로 화제를 모았다.이재는 최근 SNS를 통해 이탈리아 밀라노에서 열린 '보그 월드 2026: 밀라노' 런웨이에 오른 사진과 영상을 공개했다. 생애 첫 메이저 런웨이 도전이었다.사진 속 이재는 블랙 튜브톱 스타일의 의상을 입고 평소와 다른 분위기를 연출했다. 이전보다 날렵해진 얼굴선과 선명하게 드러난 쇄골, 가는 허리가 특히 눈에 띄었다. 온라인에서는 이재가 최근 체중을 감량한 것 아니냐는 반응도 나왔다.다만 이수현과 달리 이재는 구체적인 감량 수치나 다이어트 여부를 직접 밝힌 바 없다. 달라진 스타일링과 의상, 메이크업 등의 영향도 있는 만큼 외형만으로 체중 감량 여부를 단정하기는 어렵다.이재는 이번 런웨이에서 이탈리아 디자이너 로베르토 카푸치의 아카이브 드레스를 입었다. 그는 "보그 월드를 통해 처음 런웨이를 걸을 기회를 주셔서 감사하다"며 소감을 전했다.오는 11월에는 결혼도 앞두고 있다. 이재는 한국계 미국인 음악 프로듀서 샘 김과 2017년 송라이팅 세션에서 만나 연인으로 발전했으며 오는 11월 7일 미국 로스앤젤레스에서 결혼식을 올릴 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr