배우 성훈이 한층 달라진 모습으로 근황을 전했다./사진제공=Bohemian art studio (보헤미안 아트스튜디오)

배우 성훈이 한층 달라진 모습으로 근황을 전했다./사진제공=Bohemian art studio (보헤미안 아트스튜디오)

배우 성훈이 한층 달라진 모습으로 근황을 전했다./사진제공스탤리온엔터테인먼트

배우 성훈이 한층 달라진 모습으로 근황을 전했다.최근 공개된 사진 속 성훈은 수염을 덥수룩하게 기른 채 카메라 앞에 섰다. '나 혼자 산다' 등 예능 프로그램에서 보여줬던 건장한 이미지와는 사뭇 다른 모습이다. 한층 수척해 보이는 얼굴과 짙어진 수염이 더해지면서 달라진 분위기를 자아냈다.성훈이 주연을 맡은 영화 '벙커'는 오는 10월 24일부터 25일까지 일본 도치기현 나카가와에서 열리는 '재팬 월드 필름 페스티벌(Japan World Film Festival, 이하 JWFF)'에 공식 초청됐다. '벙커'는 25일 드라마 부문인 프로그램 F를 통해 상영된다.'JWFF'는 세계 각국의 작품을 관객에게 소개하는 영화제다. 올해 메인 행사는 일본 도치기현 나카가와에서 열리며 해외 독립영화와 일본 작품 상영을 비롯해 감독과 관객의 질의응답, 패널 토크, 시상식 등이 진행된다.'벙커'는 오는 12월 15일부터 개최되는 이탈리아 베로나 국제 단편 영화제에도 공식 초청됐다. 일본에 이어 이탈리아에서도 상영 기회를 얻으며 해외 관객들과 만난다.'벙커'는 종말을 맞은 지구에서 살아남은 두 인물이 극한의 생존 공간인 벙커에서 마주하며 벌어지는 이야기를 그린 아포칼립스 스릴러다. 성훈은 지구의 종말을 예측하고 대비해온 생존자로 분한다.극 중 성훈이 연기하는 인물은 철저한 논리와 계획에 따라 생존을 준비해온 인물이다. 종말의 충격으로 모든 기억을 잃은 미스터리한 인물 혜인(정혜인 분)과 대비를 이루며 극을 이끈다. 폐쇄된 벙커 안에서 생존을 둘러싼 두 사람의 욕망과 본성이 충돌한다.성훈은 2022년 '나 혼자 산다'에서 하차했다. 같은 해 '줄 서는 식당' 출연 당시 고기를 집게로 집어 먹고 식사 도중 머리를 흔들어 땀을 터는 등의 행동으로 비매너·비위생 논란에 휩싸이기도 했다. 이후 예능 프로그램에서의 노출이 이전보다 줄어든 가운데 작품을 중심으로 활동을 이어왔다.최근에는 틱톡 공식 계정을 개설하고 숏폼 콘텐츠를 선보이며 대중과의 접점을 다시 넓히고 있다. 여기에 주연작 '벙커'가 일본과 이탈리아 영화제에 잇달아 초청되며 배우로서도 활동을 이어가는 모습이다.안방극장에도 복귀한다. 성훈은 오는 11월 11일 오후 10시 20분 첫 방송 되는 MBN 새 수목드라마 '보스의 노골적 취향'에 출연한다. 사람보다 데이터를 믿는 AI 천재이자 오예스엔터테인먼트 대표 권도혁 역을 맡는다.'보스의 노골적 취향'은 한 장의 앨범 속 'Her'를 찾아 나선 재벌 보스 권도혁과 그의 삶에 변수로 등장한 인디밴드 보컬 이은채(오세영 분)의 로맨스를 그린다. '벙커'의 생존자에 이어 새로운 캐릭터로 시청자들과 만난다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr