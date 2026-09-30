'나의 유죄인간' 티저가 공개됐다. / 사진제공=tvN

'나의 유죄인간' 티저가 공개됐다. / 사진제공=tvN

배우 설인아가 '나의 유죄인간'에서 남장 여주인공으로 변신한다.다음 달 19일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 이야기를 그린 밀착 스릴 로맨스다. 임시완은 태강그룹 상무 윤이준을, 설인아는 형사 강재희를 연기한다.공개된 티저에는 두 사람의 상반된 모습이 담겼다. 윤이준은 태강그룹의 차기 후계자로 거론되는 인물이다. 경제 사절단의 최연소 구성원으로 활동할 만큼 능력을 인정받고 외부에서는 반듯한 이미지를 유지하고 있다.그러나 실제 성격은 달랐다. 윤이준이 "거짓말? 잘 못하고, 하는 것도 싫어해요"라고 말하자 강재희는 "까고 있네, 연기 겁나 잘합니다. 진짜"라고 반박한다. 윤이준은 직원들에게 서류를 던지며 다시 해오라고 지시하고 "경고하는데 난 인내심 많은 편 아니야"라고 말하는 등 까칠한 모습을 보인다.강재희는 윤이준을 유력한 살인 용의자로 의심하고 그의 수행비서로 잠입한다. 문제는 윤이준이 남자 수행비서만 뽑는다는 것. 이에 강재희는 남장을 한 채 수행비서 자리에 지원한다.강재희는 유도와 합기도, 태권도로 다져진 실력에 특전사 출신이라는 이력을 갖춘 인물이다. 남자 수행비서로 위장한 뒤 윤이준의 곁을 지키며 그의 일거수일투족을 살피기 시작한다.윤이준은 자신을 최우선으로 생각하라고 지시하고, 강재희는 "좋아하겠습니다"라고 답하며 그의 수행비서로 적응해 나간다. 살인 용의자를 잡기 위해 접근했지만 오히려 위기에 처한 윤이준을 구하게 되면서 두 사람의 관계도 예상치 못한 방향으로 흘러간다.특히 설인아가 남장을 하고 남성들만 지원할 수 있는 수행비서 자리에 들어간다는 설정은 '커피프린스 1호점' 고은찬을 비롯해 그동안 드라마에서 사랑받아온 남장 여주인공 캐릭터를 떠올리게 한다. 설인아가 자신만의 강재희를 어떻게 완성할지도 관전 포인트다.'나의 유죄인간'은 10월 19일 오후 8시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr