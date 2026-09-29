사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 친오빠의 과거 인기를 직접 증언했다.29일 유튜브 채널 '고소영'에는 '천하의 고소영이 한수 접는 새언니와 달콤살벌 데이트(600평 다이소, 친오빠 실물)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 친오빠의 아내와 함께 쇼핑을 마친 뒤 식사 자리를 가졌다. 두 사람은 고소영의 오빠를 두고 닮은꼴 이야기를 나눴다. 제작진이 남매가 닮았는지 묻자 고소영은 "나는 아빠를 닮고 오빠는 엄마를 닮았다"고 답했다.새언니는 처음에는 고소영과 남편이 가장 닮았다고 생각했다면서도 "오빠가 살이 찌면서"라고 말끝을 흐렸다. 고소영은 웃으며 오빠의 전성기 시절을 떠올렸다. 그는 "오빠 진짜 잘생겼었다. 요즘은 관리를 안 하니까 그렇지, 예전에는 진짜 잘생겼다"고 단언했다.고소영은 자신의 팬들이 친오빠에게 마음을 표현했던 일화도 공개했다. 그는 "내가 옛날에 팬들이 집 앞에 찾아왔던 시절에 '소영 언니 있어요?' 이러면 오빠가 나갔다"며 당시를 회상했다. 고소영은 "그다음에 우리 오빠한테 팬레터를 보내더라. 인기 많았다"고 덧붙였다.현재의 오빠에 대해서는 현실적인 설명을 내놨다. 고소영은 "지금은 그냥 평범한 아저씨다. 외모에 관심이 없다"고 말했다. 헤어스타일 관리도 새언니가 맡고 있다며 달라진 모습까지 유쾌하게 전했다.고소영은 어머니의 미모도 자랑했다. 그는 "우리 엄마 진짜 미인이다. 돌아다니다가 우연히 봐도 멋있다"고 했다. 아버지를 닮은 자신과 어머니를 닮은 오빠를 언급하며 가족의 남다른 외모 이야기를 자연스럽게 풀어냈다.새언니는 고소영과 오빠가 닮은 구석이 많다고 거듭 말했고, 고소영은 가족을 향한 애정을 드러냈다.한편 고소영의 1살 연상 친오빠는 외국계 컴퓨터 그래픽 회사에 다니다가 일본 유학을 다녀온 것으로 알려졌다. 새언니 권성희 씨는 유명 네일 아티스트다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr