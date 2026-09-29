사진=텐아시아DB

사진=한가인 유튜브

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배우 한가인이 영양제 뒷광고 의혹에 결제 내역을 공개하며 2차 해명했다.한가인은 29일 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 커뮤니티를 통해 "어제 올린 글에 이어 정확한 사실관계를 추가로 말씀드리기 위해 당시 구매 내역을 공개한다"고 밝혔다.그는 공식 결제 내역을 확인하는 과정에서 안내가 늦어졌다고 설명했다. 한가인은 "네이버페이를 통해 공식 결제 내역 파일을 전달받고 확인하는 과정에 다소 시간이 소요됐다"며 양해를 구했다.공개한 구매 내역에 따르면 한가인은 유튜브 채널을 개설하기 전인 2024년 7월 23일 개인 건강 관리를 목적으로 해당 제품을 직접 구매했다. 30병 3박스, 총 90병을 네이버페이로 결제했으며 금액은 61만6000원이었다.한가인은 같은 해 11월 13일 해당 제품이 포함된 영양제 소개 영상을 올렸다고 밝혔다. 이후 2025년 3월 24일에는 해당 제품을 추가 구매했다고 설명했다. 채널 개설 전 제품을 구매했고 영상 공개 뒤에도 재구매했다는 시간 순서를 직접 공개한 것이다.한가인은 "첨부해 드린 네이버페이 내역서와 같이 해당 제품은 채널 개설 전부터 어떠한 대가나 협찬 없이 개인 비용으로 구매한 제품"이라고 강조했다. 뒷광고 의혹을 거듭 부인하며 "자료를 준비하는 동안 기다려주셔서 감사드린다"고 전했다.앞서 한가인이 자신의 유튜브 콘텐츠에서 영양제를 소개한 것을 두고 광고·협찬 여부를 둘러싼 의혹이 제기됐다. 유튜브 채널 '사망여우TV'는 먹는 알부민 제품의 과대광고와 홈쇼핑 연계 편성 의혹을 다루는 과정에서 한가인의 영양제 소개 영상을 언급했다.한가인은 전날 1차 입장문을 내고 해당 영상은 대가나 협찬 없이 직접 구매해 사용한 제품을 소개한 '내돈내산' 콘텐츠라고 밝혔다. 유료광고가 진행되는 경우 시청자들이 명확히 알 수 있도록 '유료광고 포함' 표시를 하고 콘텐츠를 올리는 것이 채널의 원칙이라고도 설명했다.다만 건강 관련 제품을 개인적 체감만으로 소개한 점에 대해서는 신중하지 못했다고 사과했다. 그는 앞으로 직접 구매해 경험한 제품이라도 객관적인 사실을 엄격히 확인한 뒤 공유하겠다고 약속했다.한가인은 이번 2차 입장에서 구매 시점과 결제 금액, 재구매 내역까지 공개하며 관련 의혹에 직접 답했다. 그는 "보내주신 의견들에 귀 기울이고 앞으로는 더욱 조심해서 콘텐츠를 만들겠다"고 덧붙였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr