사진 = 남규리 인스타그램

사진 = 남규리 인스타그램

사진 = 남규리 인스타그램

사진 = 남규리 인스타그램

가수 남규리가 신곡 첫 라이브 무대를 앞두고 촬영한 사진을 공개했다.남규리는 최근 자신의 인스타그램에 "우리사랑 그런거 해요 part 2 첫 라이브"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.남규리는 디지털 앨범 '우리 사랑 그런 거 해요'를 발표하고 솔로 가수 활동에 나섰다. 같은 멜로디를 서로 다른 분위기로 풀어낸 part 1과 part 2로 구성됐으며 남규리가 이번 게시물에서 언급한 part 2에는 바이올리니스트 KoN이 참여했다. 특히 이번 게시물을 통해 'K pop up 차트쑈'에서 part 2의 첫 라이브 무대에 나선 사실을 직접 알리며 신곡 활동을 이어갔다.공개된 사진 속 남규리는 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 턱을 손등에 받치고 카메라를 바라보고 있다. 블랙 컬러 의상에 여러 개의 목걸이를 겹쳐 착용해 화려한 포인트를 더했으며 길고 풍성한 소매가 손을 감싸는 스타일링으로 얼굴선을 더욱 돋보이게 했다. 또렷하게 강조한 눈매와 윤기가 도는 립 메이크업도 선명한 이목구비와 어우러졌다.이어진 사진에서 남규리는 정면을 향해 서서 상반신을 카메라에 담았다. 몸에 밀착되는 블랙 톱 위로 길이가 서로 다른 목걸이가 층층이 내려오며 시선을 모았고, 반짝이는 초커가 목선을 감싸면서 올블랙 스타일에 강한 포인트를 더했다.또 다른 사진에서 남규리는 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 얼굴 양옆으로 곧게 떨어지는 긴 머리와 깊게 강조된 눈매, 촉촉한 립 표현이 가까운 거리에서 선명하게 담겼다. 블랙 의상 사이로 반짝이는 초커와 여러 겹의 목걸이가 이어지며 앞선 사진과 통일된 무대 스타일링을 보여줬다.마지막 사진에서 남규리는 풍성한 블랙 소매로 양쪽 볼을 감싼 채 옆으로 시선을 돌렸다. 손등까지 덮는 소매에는 비치는 소재와 러플 형태의 디테일이 더해졌으며, 매끈하게 떨어지는 긴 생머리가 얼굴선을 따라 이어졌다. 앞선 사진의 정면 포즈와 달리 옆선을 강조한 구도로 또렷한 콧대와 턱선이 부각됐다.이를 본 팬들은 "규리누나는 진짜 아프로디테 여신같아요", "그저 빛", "너무 예뻐", "너무 귀여워요", "그저 존예 여신 귤언닝", "너무 좋아요" 등의 댓글을 달았다.한편 남규리는 1984년생으로 42세이며 지난 2006년 데뷔했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr