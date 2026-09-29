오세영이 '노골적 취향'에 출연한다./사진제공=가딘미디어

오세영이 '노골적 취향'에 출연한다./사진제공=가딘미디어

배우 오세영이 초긍정 에너지를 뽐낸다.오는 11월 11일 오후 10시 20분 첫 방송되는 MBN 새 드라마 ‘보스의 노골적 취향’은 한 장의 앨범 속 ‘Her’를 찾아 나선 재벌 보스 권도혁(성훈 분)과 그의 완벽한 인생에 유일한 변수로 등장한 인디밴드 보컬 이은채(오세영 분)가 펼치는 ‘취향 저격’ 로맨스다.오세영은 극 중 팍팍한 취업 전선에서 분투하는 취준생 이은채 역을 맡았다. 흥과 사랑이 넘치고 화와 눈물에도 솔직한 이은채는 ‘인간 희로애락’ 그 자체다. 여기에 어디로 튈지 모르는 엉뚱함과 통통 튀는 비글미까지 갖췄다. 계속되는 취업 실패에도 좌절하지 않고 일상 속 작은 행복을 찾아가며 하루하루를 살아가는 초긍정 인물이다.29일 공개된 스틸컷에는 반짝이는 눈빛으로 웹툰 속 이은채와 높은 싱크로율을 자랑하는 오세영의 모습이 담겼다. 오세영 특유의 사랑스러운 분위기와 발랄한 표정은 이은채의 통통 튀는 매력을 보여준다. 여기에 어디로 튈지 모르는 비글미까지 더해져 ‘인간 ENFP’ 이은채의 캐릭터를 각인시킨다.또 다른 스틸컷 속 오세영은 환한 미소로 눈길을 끈다. 어떤 상황에서도 긍정적인 마음을 잃지 않는 이은채의 성격이 자연스럽게 묻어난다.한편, 오세영은 지난 2월 종영한 데뷔 첫 주연 드라마 ‘판사 이한영’에서 안하무인 해날 로펌 막내딸 유세희 역을 맡아 최고 시청률 13.6%를 찍으며 대중에게 눈도장을 찍었다. 오세영은 빌리언스 소속으로, 이준영, 손현주, 유아인 등과 한솥밥을 먹고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr