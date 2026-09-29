지코가 여자친구를 만들고 싶다고 토로한다./사진=텐아시아DB

'상남자의 여행법 in 대만' 예고 영상이 공개됐다./사진제공=SBS Plus·MBN

지코가 여자친구를 만들고 싶다고 토로한다./사진제공=SBS Plus·MBN

지코가 여자친구를 만들고 싶다는 소망을 밝힌다.28일 공개된 SBS Plus·MBN ‘상남자의 여행법 in 대만’ 1차 예고 영상에서는 타이베이에 도착한 추성훈, 김종국, 지코의 활기찬 인사로 시작됐다. 이어 세 남자가 차를 타고 이동하는 가운데 김종국은 “굳이 따지면, 우리 행사시킨 것”이라고 의심의 눈길을 보내 두 사람을 동요하게 했다. 행사장에 도착한 추성훈은 복근까지 내보이며 끼를 발산해 환호를 끌어냈다. 추성훈은 “몸에서 탄 냄새 난다”라며 상의를 벗고 불 마사지를 받았다.철판 요리 식당에서는 김종국이 추성훈을 향해 “왜 내 거 먹어요!”라고 항의하자 추성훈이 “내 거 먹었어, 지금!”이라고 맞받아쳤다. 두 사람의 케미를 본 지코는 체념한 듯 눈을 질끈 감았다. ‘방송 최초 공개’라는 문구 아래 젠슨 황 단골 맛집에서 펼쳐질 두 번째 행사까지 예고됐다.지코는 ‘상남자의 여행법 공식 유튜브 채널’을 통해 ‘힙력’을 내려놓은 반전 영상 2편을 선보였다. 지코는 한 식당에서 직원이 김종국은 알고 있지만 자신은 알아보지 못하자 실망한 채 ‘시무룩’한 표정을 짓는다. 급기야 지코가 “김종국은 나쁜 사람이에요”라는 무리수 발언을 투척한다.또 다른 영상에서는 지코가 추성훈과 김종국을 당황하게 하는 아재 개그를 이어간다. “여자 친구 있냐”라는 질문에 “진짜 만들고 싶다”라고 답한다. 과거 지코는 AOA 출신 설현과 공개 열애 후 결별했고, 동료 배우 이성경과도 절친한 사이로 열애설 해프닝을 겪은 바 있다.또 지코는 누구도 알아들을 수 없는 아재 개그를 투척해 형들의 말문을 막아버린다. 형들의 외면 속에서도 굴하지 않는 지코의 아재 개그는 어디까지 진행될지 주목된다.'상남자의 여행법 in 대만'은 오는 10월 6일 오후 9시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr